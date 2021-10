El lanzamiento del DLC de Nintendo Online despierta nuevas críticas

Como si Nintendo necesitara razones extra para enojar a sus usuarios, el lanzamiento del DLC de Nintendo Online ha probado ni siquiera cumplir con lo mínimo: emular bien los títulos de la Nintendo 64.

La razón está en que el lag en la mayoría de juegos disponibles desde hoy en el paquete resulta en una experiencia atroz. No es una percepción aislada, sino que muchos jugadores han acudido a las redes sociales para comentar y demostrar los problemas que tienen las versiones dentro del DLC de Nintendo Online.

Por supuesto, el hecho de que haya tanto lag en estos juegos representa un problema para los jugadores. La mayoría de estos títulos dependen bastante de la velocidad de respuesta. De hecho, muchos han encontrado algo frustrante el que estas versiones para la Nintendo Switch resulten tener un desempeño peor que las versiones para otras generaciones anteriores. Por ejemplo, que el lag de TLOZ: Ocarina of Time sea peor que la versión virtual para la Nintendo Wii U. Esto no solo hace que hacer speedruns de estos juegos en la versión online sea un dolor de cabeza.

One more and I’m done: no the controller or the monitor is not the problem. Here is joycons connected in handheld mode, same input delay. yes some other games on the N64 and Genesis have good response times. OoT just doesn’t. And yes this is not a big deal to most people pic.twitter.com/rfH7Uj3UII

— Toufool (@Toufool) October 26, 2021