Los fans no están felices con el precio del DLC de Nintendo Online

Estamos, de nuevo, en esa época del año. No en Halloween, sino en la de algún anuncio de Nintendo que consigue enojar a la mayoría de sus jugadores. El motivo fue el anuncio del precio del DLC de Nintendo Online. En caso de que no entiendas muy bien de qué va, se trata de una expansión del servicio de Nintendo Online que permite a los jugadores el acceder a un catálogo de juegos de la Nintendo 64 y la SEGA Génesis.

La adición de estos juegos es bastante atractiva. El DLC de Nintendo 64 trae juegos como ‘Mario Kart 64’, ‘Super Mario 64’, ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, ‘Castlevania: Bloodlines’, ‘Sonic the Hedgehog 2’ y ‘Streets of Rage 2’, por tan solo mencionar algunos. También incluye otros beneficios como por ejemplo acceso al DLC de ‘Anime Crossing: New Horizons’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el catálogo de juegos, sino su precio. El incremento entre el precio base de Nintendo Online pasa de ser de $19.99 dólares al año a $49.99 dólares al año para las suscripciones individuales. Esto, en el caso de Colombia, significa un aumento de más de $100.000 pesos, aproximadamente. Si tienes una suscripción familiar el costo pasa de ser de $34.99 dólares a $79.99 dólares, con lo que el aumento es de más de $40 dólares. Significa que Colombia tendrás que pagar $150.000 pesos extra al año por tener acceso a estos juegos.

Te puede interesar: La expansión de Nintendo Online es 30 dólares más costosa

Hay motivos para que muchos estén molestos por el precio. Es difícil justificar este incremento únicamente por la posibilidad de emular estos juegos. Primero, porque como muchos han mencionado, es posible hacer lo mismo en un PC sin la necesidad de mayores pasos. Pero, más importante, porque la adición de estos títulos dentro del catálogo de online se siente como una adición que bien pudo llegar por fuera de un paquete mucho más económico considerando los beneficios actuales del servicio online de Nintendo. El motivo está en que a largo plazo Nintendo está pidiendo a los jugadores que paguen cientos de dólares por juegos que no poseen, no van a poder compartir, no traerán novedades y no podrán seguir jugando si en algún momento no pueden seguir pagando por el DLC.

El descontento alrededor de la noticia puede verse reflejado en el video del anuncio. El tráiler del DLC de Nintendo Online tiene 58.702 no me gusta, en comparación de los 15.706 me gusta. Una muestra que luego se expande a la lista de comentarios que acusan a la compañía de, nuevamente, poner encima el dinero en vez de la experiencia de los usuarios. Un sentimiento que, por desgracia, no es un nuevo en los años recientes al pensar en Nintendo. La molestia de los fans por las prácticas de la compañía, por desgracia, no ha significado alguna reacción por parte de la compañía. Una razón está en que, molestia y todo, los últimos años han sido algunos de los más rentables para el desarrollador gracias al éxito de la Switch.

Imágenes: montaje ENTER.CO