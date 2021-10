La expansión de Nintendo Online es 30 dólares más costosa

Nintendo, en su tradición más importante que es dar buenas noticias acompañadas de un acto de capitalismo agresivo, acaba de confirmar el costo del DLC de Nintendo Online que da acceso a los juegos de la N64 y SEGA Genesis. ¡Sorpresa! Emular títulos desde tu Switch solo te costará 30 o 40 dólares adicionales al año.

Para aquellos que tienen una suscripción individual de Nintendo el aumento es significativo. El incremento pasa de ser de $19.99 dólares al año a $49.99 dólares al año. Esto, en el caso de Colombia, significa un aumento de más de $100.000 pesos, aproximadamente. Si tienes una suscripción familiar el costo pasa de ser de $34.99 dólares a $79.99 dólares, con lo que el aumento es de más de 40 dólares. Es decir que en Colombia tendrás que pagar $150.000 pesos extra al año por tener esta adición. Vale la pena mencionar que esta es una adición anual, no solo un pago de una vez por este contenido.

Si tienes una cuenta individual, el aumento casi que no vale la pena. Estás pagando tres veces más por la posibilidad de jugar algunos títulos extra, sin realmente poseerlos. Con las cuentas familiares el incremento no es tan molesto, pero de igual manera se siente como innecesariamente costosa, en especial si te conoces bien y anticipas que tocarás los nuevos títulos un par de veces… para olvidar por siempre que los tienes disponibles. También es importante porque si funciona de manera similar a como los otros juegos que puedes emular con Nintendo Online, no es posible guardar el progreso, con lo que se convierte en una de esas experiencias incompletas.

Los juegos de Nintendo 64 que inicialmente estarán disponibles con la expansión son:

– Dr. Mario 64

– Mario Kart 64

– Mario Tennis

– Sin & Punishment

– Star Fox 64

– Super Mario 64

– The Legend of Zelda: Ocarina of Time

– Win Back: Covert Operations

– Yoshi’s Story

Los juegos de SEGA Genesis que estarán disponibles con la expansión son:

– Castlevania: Bloodlines

– Contra: Hard Corps

– Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

– Ecco the Dolphin

– Golden Axe

– Gunstar Heroes

– M.U.S.H.A.

– Phantasy Star 4: The End of the Millennium

– Ristar

– Shining Force

– Shinobi 3

– Sonic the Hedgehog 2

– Streets of Rage 2

– Strider

La expansión de Nintendo Online estará disponible a partir del próximo 25 de octubre.

Imágenes: Nintendo