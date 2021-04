Pacman 99, el battle royale,  llega a Nintendo Switch Online

Perdimos el Battle Royale de Mario, pero ganamos uno de Pacman. A partir de hoy puedes jugar de manera gratuita ‘Pacman 99’ desde Nintendo Switch Online. Este juego es una versión del juego clásico que es exclusivo para los miembros del servicio de suscripción de la Switch (es decir, que no podrás comprarlo desde la tienda).

En caso de que te hayas perdido ‘Tetris 99’ y ‘Super Mario 35’, así es como funciona: Tetris 99 es de manera sencilla una versión tradicional de Pacman (debes atravesar el laberinto y esquivar a los fantasmas), con la adición de que otros 98 personas están jugando al mismo tiempo. Cada vez que uno de los rivales come uno de los Power Pellets (el power up que hace vulnerable a los fantasmas) se enviará un fantasma adicional a un rival desafortunado. También encontrarás ciertos obstáculos que reducirán tu velocidad. También encontrarás algunos power ups que permitirán que le des una vuelta a la partida.

Por supuesto, para aquellos que se consideran expertos de ‘Pacman’ es la oportunidad de enfrentarse a retos nuevos o quizás solo añadir un nivel adicional de complejidad al momento de demostrar que son los maestros de este juego. Solo hace falta uno de esos trenes después de un Power Pellet para añadir el fantasma adicional al rival que lo matará… o le dará mayor munición para que seas tú el que termine con un game over.

