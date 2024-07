Nintendo Switch lanza un cargador para sus Joy-Con… a pocos meses de lanzar su nueva consola

Nintendo finalmente ha respondido a las plegarias de muchos de los jugadores y ha anunciado un accesorio oficial para cargar los Joy-Con de la Nintendo Switch. En otras circunstancias esta sería excelente noticia, hasta el momento en que consideramos dos cosas:

– El accesorio es lanzado más de siete años después de que la Nintendo Switch salió al mercado.

– Llega en vísperas del anuncio de la ‘Switch 2’, que ha sido confirmada por la compañía y cuyo lanzamiento se espera para a inicios de 2025, por temprano.

Charge your #NintendoSwitch Joy-Con controllers and Nintendo Entertainment System controllers with the Joy-Con Charging Stand (Two-Way) accessory, available October 17th. pic.twitter.com/ayNdvHTppL

— Nintendo UK (@NintendoUK) July 18, 2024