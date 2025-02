En los 2000: los videojuegos que salieron hace 25 años

Han pasado 25 años desde el año 2000, un momento crucial en la industria de los videojuegos. Fue el año en que la PlayStation 2 llegó para cambiar las reglas del juego, en el que la Nintendo 64 nos entregó joyas antes de despedirse y en el que los títulos de PC comenzaron a marcar tendencia con mecánicas innovadoras.

Si creciste en los 2000 o simplemente eres amante de los videojuegos retro, desde ENTER. CO te dejamos una lista de los títulos más icónicos que salieron hace un cuarto de siglo y que, incluso hoy, siguen siendo recordados con nostalgia.

El año 2000 fue el último gran año de la PlayStation 1, y cerró con estos grandes títulos de videojuegos:

Final Fantasy IX llegó al Japón el 7 de julio en y el13 de noviembre a EE.UU. Se trata de uno de los RPG más aclamados de Square Enix. Final Fantasy IX volvió a las raíces medievales de la saga, con una historia conmovedora, personajes inolvidables como Zidane y Vivi, y una de las mejores bandas sonoras de Nobuo Uematsu.

Tony Hawk’s Pro Skater 2 fue presentado el 20 de septiembre de ese año. Si tu infancia fue en los 2000, seguro pasaste horas patinando en este clásico de deportes extremos. Con una jugabilidad pulida y una banda sonora legendaria, fue el favorito de los fanáticos del skateboarding.

Dino Crisis 2 llegó el13 de septiembre. Capcom nos entregó una secuela cargada de acción y adrenalina. A diferencia del primer Dino Crisis, aquí primaba la acción en lugar del survival horror. Si amabas los dinosaurios y la emoción de Resident Evil, seguro que recuerdas este juego.

Spyro: Year of the Dragon salió el 24 de octubre. se trara del último Spyro de Insomniac Games en PS1. Esta entrega mejoró la jugabilidad con nuevos personajes jugables y un mundo más grande por explorar.

PlayStation 2: el nacimiento de una leyenda

La PS2 debutó el 4 de marzo en Japón y el 26 de octubre en EE.UU., una consola que revolucionó la industria.

Tekken Tag Tournament fue presentado el 26 de marzo en Japón y el 24 de octubre en EE.UU. El primer gran título de peleas en PS2. Permitió jugar con parejas de luchadores y redefinió el género en su generación.

SSX llegó al mercado el 26 de octubre. El snowboarding nunca se vio tan bien en un videojuego. SSX se convirtió en el referente de los juegos de deportes extremos.

TimeSplitters salió el 23 de octubre. Desarrollado por exmiembros de Rare, TimeSplitters trajo una jugabilidad FPS frenética con viajes en el tiempo y un multijugador increíblemente adictivo.

En el año 2000 se despedia la Nintendo 64, pero lo hizo por todo lo alto, con varios juegos que marcaron a los gamers:

The Legend of Zelda: Majora’s Mask fue presentado el 27 de abril en Japón y el 26 de octubre en EE.UU. El título más oscuro de The Legend of Zelda. Con una mecánica de ciclos de tres días, un mundo lleno de secretos y una historia profunda, Majora’s Mask dejó huella en los fans de la saga.

Perfect Dark se lanzó el 22 de mayo. El sucesor espiritual de GoldenEye 007, con una campaña futurista, un multijugador impresionante y un arsenal de armas inolvidables.

Banjo-Tooie llegó el 20 de noviembre. Rare entregó una secuela más grande y ambiciosa que Banjo-Kazooie. Más mundos, más movimientos y una historia llena de humor y desafíos.

PC: la era dorada de los juegos de estrategia y simulación

The Sims llegó el 4 de febrero, marcando el inicio de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. The Sims permitió a los jugadores crear y controlar vidas virtuales como nunca antes.

Diablo II fue presentadi el 29 de junio, Blizzard llevó los RPG de acción a otro nivel con este clásico del hack & slash. Clases icónicas, mazmorras generadas aleatoriamente y una jugabilidad que aún hoy sigue enganchando a miles de jugadores.

Baldur’s Gate II: Shadows of Amn presentado el 24 de septiembre, fue un RPG de culto basado en Dungeons & Dragons. Historia profunda, decisiones que impactaban el mundo y un sistema de combate estratégico que aún se mantiene vigente.

Age of Empires II: The Conquerors llegó el 24 de agosto. Se trara de una expansión que mejoró el legendario Age of Empires II, con nuevas civilizaciones, campañas y mecánicas de juego.

Y tú, ¿cuál recuerdas?