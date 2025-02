PlayStation Plus cambia su catálogo en marzo, ¿qué juegos gratis llegan y cuáles se van?

Sony reveló los juegos gratuitos de PlayStation Plus para marzo de 2025, disponibles para suscriptores a partir del 4 de marzo. Los títulos actuales del servicio serán retirados, por lo que los jugadores aún pueden reclamar Payday 3, High on Life y Pac-Man World Re-Pac antes de su salida.



Los juegos de este mes incluyen Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Todos estarán disponibles para suscriptores de cualquier nivel de PlayStation Plus y podrán descargarse sin costo adicional hasta el 1 de abril.

Dragon Age: The Veilguard ofrece una nueva entrega dentro de la saga de rol de BioWare, con una historia y mecánicas centradas en la estrategia. Sonic Colors: Ultimate es una versión actualizada del juego de plataformas de SEGA con ajustes en su jugabilidad. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection reúne varios juegos clásicos de la franquicia.

PlayStation Plus Extra y Premium también realizarán cambios en su catálogo a partir del 18 de marzo, eliminando diez juegos del servicio. Resident Evil 3, Dragon Ball Z: Kakarot, Mortal Kombat 11 y Street Fighter V dejarán de estar disponibles, junto con Life is Strange 2, Life is Strange True Colors, Final Fantasy Type-0 HD, Monster Energy Supercross 6, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy y JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Los jugadores aún pueden acceder a estos juegos antes de su salida. No se han dado razones oficiales sobre su eliminación, pero algunos podrían regresar en futuras actualizaciones. De lo contrario, la única opción será adquirirlos por separado.

Sony continúa realizando cambios en el catálogo de PlayStation Plus, incorporando títulos de distintos géneros y ajustando su oferta mes a mes.

Imagen: Página web – PlayStation