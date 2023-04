Twitter ahora no te dice quién es un verificado pago y uno legacy

A partir del 1 de abril Elon Musk prometió que comenzaría la eliminación de las insignias de verificación legacy. Lo que el CEO de Twitter no anunció es que mientras que realiza la purga haría otro cambio más: ahora la red social no te dice quién es un verificado pago y quién es uno legacy. El cambio ocurrió durante el fin de semana y para el momento de publicación de este artículo al hacer clic en una insignia de verificado se puede leer lo siguiente:

“Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o porque es una cuenta verificada según el sistema antiguo”.

¿Por qué no decirles a las personas quién es un verificado pago? La razón sencilla está en que Musk entiende que eliminar la verificación original borra el mismo propósito de la insignia. Cuando el billonario anunció que este sería uno de los beneficios de Twitter Blue vendió la medalla como la posibilidad de tener el mismo “símbolo de las celebridades que sigues”. Pero al convertir la verificación en algo que solo pueden tener las personas que paguen por la red social está, precisamente, eliminando esta distinción que para muchos era atractiva.

La nueva descripción de la medalla también parece servir cómo una manera engañosa de insinuar que celebridades verificadas cuentan con Twitter Blue a pesar de que no tengan intención real de pagar la suscripción. Por ejemplo, una persona puede entrar en la cuenta de Chris Evans, ver que tiene la verificación y pensar que la estrella está pagando por la suscripción al servicio. La realidad es que muchas de estas personas han dicho de manera pública que no tienen la intención de suscribirse a Twitter Blue.

Por último, está el enorme problema que trae la nueva descripción de la etiqueta de verificado. Desde el inicio una de las preocupaciones de que la insignia fuera un elemento pago era que las personas podían suplantar perfiles públicos. Algo que, por ejemplo, ocurrió durante los primeros días de la implementación del sistema cuando una cuenta suplantó el perfil oficial de Nintendo. Hasta hace poco las insignias de Blue y las Legacy eran idénticas, pero al menos era posible dar el paso extra de verificar si se trataba de un perfil pago (y de una broma u estafa). Ahora toda distinción se ha perdido, lo que seguramente llevará a nuevos incidentes.

Ya comenzó la purga de verificaciones

El cambio no significó, como muchos creían, que Elon Musk había decidido no seguir adelante con su decisión de eliminar los verificados Legacy. Esta mañana el New York Times, uno de los medios más importantes de los Estados Unidos, perdió su insignia de verificación y anunció que no pagará por una suscripción de Twitter Blue y Gold. Es posible que a medida que pase la semana veamos más marcas, celebridades y organizaciones perder la insignia. Por supuesto, gracias a la nueva descripción que ofrece será imposible saber si una celebridad ha pagado por Blue o si mantiene su verificación legacy.

Imágenes: Twitter y Montaje ENTER.CO