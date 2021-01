No, Chris Evans no regresaría al MCU (por ahora)

Decir adiós a un personaje nunca es fácil. En el caso del MCU ‘Avengers: Endgame’ marcó la despedida de algunos de los héroes que nos acompañaron desde la fase 1 del MCI. Chris Evans, que durante una década estuvo lanzando escudos, colgó su traje de Capitán América. Pero esta semana surgió un reporte de Deadline que aseguraba que el actor podría regresar en “al menos” un rol futuro al MCU.

De acuerdo al artículo, una fuente de le informó al portal que el actor estaría comprometido para regresar una vez más al MCU, aunque no en una película centrada en el Capitán América, sino más como un actor ‘invitado’. Piensen en la manera en la que Robert Downey Jr. apareció en el MCU después de ‘Age of Ultrón’, jamás como el actor principal de alguno de los filmes.

La perspectiva de ver al actor de regreso animó a los fans. El Steve Rogers de Chris Evans se ganó a pulso el aprecio de los fans. Sin embargo parece que estos rumores son solo eso, rumores. El actor a través de Twitter publicó el equivalente a “me acabo de enterar”. Por supuesto puede ser una broma o una de esas mentiras piadosas que suelen ser lanzadas para guardar secretos, pero lo más seguro es que Evans quiera aclarar que hasta el momento él no tiene planes de regresar al MCU.

Por supuesto, no es una idea que tenga que descartarse por completo. En el universo enorme de Marvel es posible romper las reglas para ver un rostro conocido. También saben que las apariciones sorpresa son de las cosas favoritas de sus fans, en especial cuando se trata de evocar la nostalgia. A corto plazo es poco posible que esto ocurra, pues la fase 4 del MCU está enfocada en contar los orígenes de sus héroes. Pero quizás en algún momento quieran traer de regreso a los Vengadores originales y, quien sabe, quizás Chris Evans quiera regresar en ese momento para dar un último regalo a sus fans en el MCU.

Como ñapa, la actriz Jamie Lee Curtis, mejor conocida por películas como ‘Un viernes de locos’ y por supuesto ‘Halloween’ solicitó ser la madre de Steeve Rogers. Una idea que aceptamos sin problemas.

