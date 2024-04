¡Ya habríamos confirmado cuándo regresará el live action de One Piece en Netflix!

Quién diría que llegaría el momento en el que estaríamos tan emocionados por el regreso de un live action. Pero el One Piece de Netflix tiene este mérito de ser esas cosas que ahora esperamos (de la misma forma en la que cierta ballena espera el regreso de un esqueleto con afro). La buena noticia es que al parecer el One Piece no está tan lejos, con indicios de que la serie tiene planeado su regreso para 2025.

Esta semana varios medios de comunicación informaron que Joe Tracz, productor de la serie de ‘Percy Jackson y el Ladrón del Trueno’ había sido fichado para trabajar en la segunda temporada de ‘One Piece’. Más importantes, fuentes cercanas al proyecto le aseguraron al medio de comunicación que la idea es comenzar a filmar la serie en junio de este año, con miras a estrenar la segunda temporada en 2025.

Son buenas noticias… pero es mejor tomarlas con una pizca de sal. Para iniciar, sabemos que los tiempos de producción con One Piece son diferentes a los de otros shows. Una razón está en la complejidad de muchos de sus sets y los efectos especiales, pero también en la manera en la que muchas de las decisiones creativas del show tienen que ser revisas y aprobadas por Eichiro Oda (autor del manga). Con todo esto, no se decepcionen si al final terminamos viendo la segunda temporada hasta inicios de 2026 o si Netflix divide la nueva temporada en dos partes (lo que a estas alturas es una tradición con sus shows más populares).

One Piece de Netflix ya ha ‘confirmado’ la aparición de Little Garden

El pasado 1 de abrilNetflix publicó hoy en su canal de YouTube un video con el título “Jacob Romero tiene spoilers de la temporada 2’. Como el título indica, buena parte de la sorpresa tiene al actor detrás de Ussop respondiendo preguntas de las fans… sin entregar algún elemento que podamos tomar como verdad (aunque en serio, ya pueden irnos diciendo a quién escogieron para interpretar a Vivi y Crocodile). Sin embargo, al final de video el actor nos entrega el único primer vistazo a la temporada 2 de One Piece… que muestra un dibujo de un Dinosaurio y Ussop.

Para los novatos en el mundo de One Piece esto podía parecer un mal chiste, pero los nakamas certificados sabemos más: es la confirmación de que Little Garden serán parte de la segunda temporada de ‘One Piece’.

A continuación, daremos spoilers del anime y manga de One Piece.

‘Little Garden’ es la segunda isla que visitan los piratas de Sombrero de Paja una vez entran al Grand Line y tiene varías cosas particulares a su favor. Para iniciar, se trata de un lugar en el que el paso del tiempo y las condiciones climatológicas han permitido que los dinosaurios sigan existiendo. Esta viene a ser la principal razón por la que el dibujo en la pizarra parece indicar que, de una u otra forma, tendremos un vistazo de Little Garden.

Pero esta no es la única razón por la que la isla famosa: en ella dos gigantes llevan 100 años batiéndose en un duelo a muerte: los capitanes Groggy y Broggy hacen de la isla memorable por que es la primera mención de Elbaf (la isla de la que provienen todos los gigantes de One Piece) y también de cierto dios que… bueno no queremos tampoco entregar todos los spoilers en el mismo lugar. Solo podemos decir que debido a ciertos eventos recientes la historia de Little Garden ha tomado un poco más de importancia.

Esta isla también es importante porque es aquí que Nami termina enfermándose (producto de una picadura de mosquito prehistórico) lo que lleva a los Sombreros de Paja a la isla de Drumm que es el hogar de un ciervo de nariz azul que todos los fans de One Piece se mueren por ver.

Imágenes: Netflix