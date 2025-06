La vida de Gloria Gaynor llega a la pantalla: la historia real detrás de ‘I Will Survive: Esta es su fecha de estreno

Watch Later

Lifetime presenta este 28 de junio el estreno exclusivo de “Gloria Gaynor: I Will Survive”, una película biográfica que va más allá de la nostalgia disco para revelar, con honestidad y profundidad emocional, los momentos más significativos y dolorosos de la vida de una de las voces más icónicas del siglo XX. La producción, liderada por Robin Roberts y protagonizada por Joaquina Kalukango, no es solo una mirada a la carrera musical de Gloria Gaynor, sino una reconstrucción íntima de sus batallas personales, espirituales y artísticas.

Gloria Gaynor, inmortalizada por su himno “I Will Survive”, participa como productora ejecutiva del filme. Esto no solo garantiza fidelidad narrativa, sino también un enfoque profundamente personal en el relato. En palabras de la propia artista, el mayor reto fue decidir qué partes de su vida mostrar: “Tuve que elegir lo más importante. Para mí, lo esencial era que se reflejara mi fe, porque eso fue lo que me salvó”, afirmó durante un evento virtual con medios de toda América Latina.

La película no se detiene en los éxitos musicales o las luces de Studio 54. Retrata también la caída física y emocional tras un accidente escénico, la relación tóxica con su exesposo y mánager Linwood Simon, la muerte de su madre y el asesinato de su hermana Irma. Momentos que Gaynor reconoce como los más duros de su existencia, y que el guion aborda con respeto y potencia dramática. “Ver cómo representaron mi vida fue sanador. Me permitió liberarme de muchas cosas”, aseguró la cantante.

La elección de Kalukango como protagonista no fue al azar. La actriz ganadora del Tony en 2022 fue descrita por Gaynor como “la persona perfecta” para interpretarla: “Hubo escenas en las que realmente parecía yo misma. Su actuación me conmovió profundamente”. A esto se suma el trabajo de Lance Gross como Linwood Simon, en un papel que pone en evidencia la manipulación, el desgaste emocional y la dependencia profesional que marcaron décadas en la vida de la artista.

Te puede interesar: Top 3 películas en los principales servicios de streaming – Semana del 16 de junio de 2025

El guion no se limita a la figura de la reina disco. Explora también el redescubrimiento espiritual de Gaynor y su incursión en la música góspel, un giro que le permitió renacer artísticamente y ganar un segundo Grammy en 2020. Para la cantante, esta biopic es una forma de mostrar que “la fe no solo te ayuda a sobrevivir, sino a prosperar”.

“I Will Survive”, la canción, ocupa un lugar central en la narrativa, no solo como símbolo pop, sino como vehículo de sanación colectiva. Su mensaje de resistencia y superación ha sido apropiado por mujeres, sobrevivientes de violencia, personas LGBTIQ+ y millones que han visto en esa letra un espejo emocional. “Cada vez que la canto, siento que regalo esperanza. Los niños la cantan, los adultos la heredan. Es un legado generacional”, expresó Gloria.

La producción coincide intencionalmente con el Mes del Orgullo, una decisión que refuerza el impacto cultural de Gaynor en comunidades que han hecho de su canción un himno. Lifetime no quiso dejar pasar esta oportunidad: “Queríamos que el estreno fuera un tributo a su historia, a su lucha y a todos los que encuentran fuerza en sus canciones”, señalaron desde el canal.

Más que una biografía, “Gloria Gaynor: I Will Survive” es un testimonio sobre el poder de contar la verdad propia. Una lección para nuevas generaciones de artistas —y espectadores— sobre lo que significa resistir, evolucionar y, sobre todo, no conformarse con sobrevivir. “Esta película no es un final, ni siquiera un nuevo comienzo. Es parte del camino. Y yo sigo caminando”, dijo Gaynor con la serenidad de quien ha visto la tormenta y aún así, sigue de pie.

Imagen: Lifetime