Robot humanoide es empujado por un cliente y parece responder con patadas en una tienda

Un robot humanoide protagonizó un extraño episodio en una tienda de tecnología de Saratov, Rusia, después de que un cliente lo empujara. En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales a comienzos de septiembre, la máquina avanza hacia el hombre y realiza movimientos que parecen patadas y golpes antes de que varios empleados intervengan para detenerla.

El robot es conocido como Syoma y era utilizado por la tienda Volga Store como una especie de consultor tecnológico y atracción para los visitantes. La grabación muestra al cliente acercándose al humanoide y haciendo contacto físico con él. Segundos después, el robot se mueve en dirección al hombre y levanta una de sus piernas, en una secuencia que rápidamente fue interpretada en redes como una respuesta al empujón.

Los empleados terminan sujetando la máquina y apagándola. Según los reportes que reprodujeron la publicación de la tienda, nadie resultó herido. La cuenta de Volga Store presentó el episodio como una pérdida de control del robot y bromeó con un supuesto “reinicio emocional”.

Sin embargo, el video no permite confirmar que el robot haya decidido atacar al cliente. Tampoco existe una explicación técnica pública que establezca si la reacción fue causada por un fallo, una rutina previamente programada, un sistema de recuperación del equilibrio o el control de una persona. Algunos medios incluso señalaron detalles del video que alimentaron las sospechas sobre una posible operación remota.

Una de las hipótesis técnicas tiene que ver con la forma en que funcionan los robots bípedos. Mantener el equilibrio después de recibir un empujón requiere que el sistema modifique rápidamente la posición del cuerpo y, en determinados casos, dé un paso para recuperar estabilidad. Investigaciones sobre robots humanoides han estudiado precisamente estos mecanismos de recuperación ante empujones y otras perturbaciones externas.

Además, si el dispositivo fuera un Unitree G1, como han especulado algunos reportes, tendría capacidades físicas que hacen posible movimientos mucho más complejos que los de un robot convencional. Unitree señala que el G1 cuenta con entre 23 y 43 motores articulares y desarrolla sistemas de movimiento mediante aprendizaje por imitación y refuerzo. La compañía también ofrece funciones de control remoto y rutinas de combate para este modelo.

Pero hay una precisión importante: no está confirmado que el robot del video sea un Unitree G1. Tampoco se ha demostrado que los movimientos observados correspondan a una rutina de combate.

Por ahora, lo comprobable es más sencillo; un cliente empujó a un humanoide en una tienda rusa, la máquina reaccionó con movimientos que parecían golpes y los trabajadores tuvieron que intervenir. La explicación sobre qué provocó exactamente esa reacción sigue abierta.