Guía de juguetes 2026 de Amazon: qué regalar según el presupuesto y los gustos

Elegir un juguete entre cientos de opciones puede convertirse en una tarea larga cuando se acercan las fiestas. Para facilitar esa búsqueda, Amazon publicó su selección de más de 100 juguetes recomendados para 2026, organizada por categorías que permiten filtrar la compra según intereses, tipo de juego y presupuesto.

La selección incluye desde alternativas de menos de 15 dólares hasta productos exclusivos y artículos para coleccionistas. También hay juegos para quienes prefieren actividades sin pantallas, juguetes sensoriales, kits de construcción y productos inspirados en personajes como Pokémon, Marvel, PAW Patrol y Peppa Pig.

¿Qué tipo de juguete estás buscando?

Si el presupuesto es menor a 15 dólares: esta es una de las categorías más prácticas para encontrar regalos económicos. Amazon seleccionó 15 productos dentro de ese rango. Entre ellos están CATAN On The Road, por 9,99 dólares; el paquete de dos llaveros FAO Schwarz x Amazon Fox & Bear, por 14,99 dólares; Sticker Wow! Disney Stitch, por 12,99 dólares, y PlayMonster Hacky Sack Light Up, también por 14,99 dólares.

Si el regalo es para un coleccionista: la selección cambia hacia cartas, miniaturas y productos de edición especial. La caja de entrenador élite de Pokémon TCG por el 30.º aniversario cuesta 89,99 dólares, mientras que el Funko Harry Potter Bitty Bundle aparece por 49,99 dólares. También está el compacto coleccionista de Polly Pocket x Peanuts, por 54,99 dólares.

Si busca experimentar y construir: los juguetes sensoriales y los kits prácticos ocupan otra parte importante de la lista. Crunchlabs The Crunchinator de Mark Rober, por 34,99 dólares, propone retos relacionados con STEM y resolución de problemas. También aparecen sets de slime, Hot Wheels Monster Trucks, MAGNA-TILES y Jelly Blox.

Si quieres reducir el tiempo frente a las pantallas: hay juegos de mesa, rompecabezas y construcción. Kanoodle Fan Edition cuesta 16,99 dólares; Giant Tower Stack, 69,99 dólares; LEGO Botanicals Woodland Mushrooms, 79,99 dólares, y el UNO Championship Series Expanded Tournament Set, 32,39 dólares.

Si el niño prefiere personajes conocidos: la lista reúne juguetes inspirados en franquicias populares. Marvel Spidey & His Amazing Friends Rescue Webquarters cuesta 64,99 dólares; el vehículo PAW Patrol The Dino Movie aparece por 64,99 dólares; Peppa Pig Ready, Pedal, Go cuesta 44,99 dólares y el peluche interactivo de Pikachu tiene un precio de 79,99 dólares.

Si buscas un juguete interactivo: también hay opciones que incorporan movimiento, sonido o interacción. Entre ellas aparecen el peluche interactivo FurReal Gabby el Tigre, LEGO Pokémon SMART Play Casa de Entrenamiento con Pikachu, un Monster Jam controlado a distancia, Elmo interactivo y un peluche de Minnie Mouse de Disney con contenido de audio.

También hay juguetes exclusivos de Amazon

Para quienes buscan algo menos habitual, la selección incluye productos que Amazon identifica como exclusivos. Entre ellos aparecen la muñeca Elsa de American Girl, por 145 dólares; el peluche de zorro de FAO Schwarz x Amazon, por 19,99 dólares; el Cozy Coupe blanco de Little Tikes, por 64,99 dólares, y Transformers Collaborative x Monster Jam Grave Digger, por 57,99 dólares.

La lista completa permite revisar las recomendaciones por categorías, marcas, edades y presupuestos. Amazon advierte que los precios y la disponibilidad pueden cambiar, por lo que los valores publicados funcionan como referencia para comparar antes de comprar. Lista completa AQUÍ