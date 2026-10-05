Hyundai presentó el nuevo TUCSON, una generación que crece en dimensiones, incorpora un sistema híbrido de nueva generación y estrena Pleos Connect, la plataforma de infoentretenimiento de la compañía que integra inteligencia artificial. El SUV también suma una versión XRT PRO con mayores capacidades para conducción fuera del asfalto.

El estreno mundial se realizó en Nueva York y marca una evolución importante para un modelo que acumula más de 11,1 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2004. Hyundai apuesta ahora por combinar el uso cotidiano con tecnologías pensadas para viajes largos y actividades al aire libre.

El diseño parte de la filosofía “Art of Steel”, con guardabarros más pronunciados, superficies más limpias y una carrocería de mayores dimensiones. En la configuración de distancia entre ejes larga, el TUCSON alcanza 4,7 metros de longitud, 1,905 metros de ancho y 1,685 metros de alto. La distancia entre ejes llega a 2.785 mm.

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También cambia la iluminación. El frontal incorpora la firma H-Edge y la parte trasera utiliza las Prism Rear Lamps. Como elemento opcional aparece Micro Pixel Lighting, un sistema que emplea 25.600 píxeles LED para generar patrones de iluminación, animaciones y funciones de asistencia.

Un híbrido que busca equilibrar consumo y desempeño

La nueva generación híbrida es uno de los cambios técnicos más importantes. Hyundai apunta a un consumo de hasta 42 mpg en determinadas configuraciones y una aceleración de 0 a 60 mph en 8,5 segundos. El sistema HEV incorpora una batería de 1,49 kWh y entrega hasta 233 hp en la especificación para Estados Unidos.

El TUCSON también estará disponible como híbrido enchufable. Esta versión combina un motor 1.6 turbo con un sistema eléctrico para alcanzar 292 PS y ofrece una autonomía estimada de 81 kilómetros en modo completamente eléctrico. Su cargador a bordo es de 7,2 kW.

En el interior, Hyundai amplía el espacio y reorganiza los controles. Hay una pantalla central de hasta 17 pulgadas, otra de 9,9 pulgadas frente al conductor y carga inalámbrica Qi 2.0 de 15 W. Pleos Connect, basado en Android Automotive OS, añade actualizaciones inalámbricas y Gleo AI, un asistente capaz de interpretar instrucciones conversacionales.

La propuesta tecnológica también alcanza la conducción fuera del camino. El TUCSON XRT PRO incorpora tracción integral, neumáticos todoterreno, 210 mm de distancia al suelo y Smart Terrain Assist, que analiza las condiciones de tracción y muestra el nivel de dificultad del terreno. También puede controlar automáticamente la velocidad entre 2 y 25 km/h en determinadas situaciones.

Hyundai tiene previsto lanzar el nuevo TUCSON en Corea a finales de 2026. Su llegada a América del Norte, Europa y otros mercados está programada para 2027. La disponibilidad de motores, tecnologías y equipamiento dependerá de cada región.