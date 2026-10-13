Fitbit Edge: precio, funciones y novedades de la pulsera de Google

Google abrió la preventa de Fitbit Edge, una pulsera de actividad física que combina pantalla, GPS integrado y herramientas de seguimiento de salud en un dispositivo que promete hasta siete días de autonomía. Su precio de lanzamiento es de US$179,99 y la llegada a las tiendas está prevista para el 27 de octubre de 2026.

Uno de sus cambios más relevantes está en el diseño interno. A diferencia de muchos dispositivos de esta categoría, la pulsera incorpora una arquitectura modular y una batería reemplazable, una característica que puede facilitar su reparación y prolongar su vida útil.

El dispositivo ocupa un lugar intermedio en el catálogo de Google. Mientras Fitbit Air prescinde de pantalla para ofrecer un seguimiento más discreto, Fitbit Edge permite consultar estadísticas y controlar entrenamientos desde la muñeca, sin llegar a las dimensiones y prestaciones de un reloj inteligente como Pixel Watch 5.

GPS integrado, pantalla y seguimiento de entrenamientos

La pantalla OLED híbrida permite consultar datos de actividad, sueño y frecuencia cardíaca. También muestra información cotidiana, como el clima, y ofrece acceso a funciones de Google Maps, controles multimedia y notificaciones de llamadas y mensajes.

Para quienes practican deporte al aire libre, el GPS integrado permite registrar recorridos sin depender del celular. Google afirma que el nuevo sistema mejora hasta un 40 % la precisión del seguimiento frente a generaciones anteriores de sus rastreadores.

Fitbit Edge también incorpora más de 50 modalidades de ejercicio y puede reconocer automáticamente hasta 100 tipos de actividad, según la compañía. Entre las métricas disponibles están el ritmo de carrera, las zonas de frecuencia cardíaca y los cambios de elevación.

La batería ofrece una autonomía anunciada de hasta siete días por carga. El fabricante también señala que cinco minutos de carga pueden proporcionar energía para un día de uso, aunque el resultado depende de las condiciones y las funciones activadas.

La pulsera tiene una resistencia al agua de 5 ATM, una característica pensada para acompañar actividades acuáticas y entrenamientos. Su carcasa mide 11,5 milímetros de grosor y está fabricada con aluminio reciclado, según las especificaciones publicadas por Google.

¿Qué funciones requieren Google Health Premium?

Además del seguimiento deportivo, Fitbit Edge incorpora herramientas para observar cambios en indicadores relacionados con el bienestar. Entre ellas están las tendencias de presión arterial y resistencia a la insulina, las alertas de frecuencia cardíaca alta o baja y las mediciones del ritmo cardíaco mediante un electrocardiograma.

Sin embargo, estas funciones no equivalen a mediciones clínicas ni permiten diagnosticar enfermedades. Google advierte que las tendencias de presión arterial y resistencia a la insulina tienen fines informativos y de bienestar general. No deben utilizarse para modificar tratamientos ni reemplazar la valoración de un profesional de la salud.

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Algunas prestaciones dependen de una suscripción a Google Health Premium, que se vende por separado. El servicio permite acceder al entrenador de salud de Google, que utiliza los datos del usuario para ofrecer recomendaciones personalizadas sobre actividad física, descanso y hábitos cotidianos.

La compañía incluye tres meses de Google Health Premium con la compra de Fitbit Edge. Después del periodo promocional, quienes quieran mantener las funciones sujetas a suscripción deberán consultar las condiciones del servicio.

La disponibilidad también varía según el país y la función. Google advierte que determinadas herramientas de salud, incluido el electrocardiograma, no están habilitadas en todos los mercados.

Precio y disponibilidad: ¿llegará a Colombia?

Fitbit Edge tiene un precio de referencia de US$179,99 en el mercado anunciado por Google. La compañía abrió la preventa a través de Google Store y distribuidores participantes, con disponibilidad en tiendas prevista para el 27 de octubre.

Por ahora, ese valor no confirma un precio de venta en Colombia ni permite asegurar que el producto estará disponible oficialmente en el país. Los compradores colombianos deberán verificar tanto los canales de comercialización como la compatibilidad de las funciones de salud con su región.

La pulsera funciona con la mayoría de los celulares que utilizan Android 11 o versiones posteriores y con dispositivos Apple compatibles con iOS 16.4 o superior. Para utilizarla se necesita una cuenta de Google, la aplicación Google Health y conexión a internet.