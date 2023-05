¿Utiliza WhatsApp tu micrófono mientras estás durmiendo?

Meta, la compañía dueña de WhatsApp, no tiene la mejor reputación en lo que a privacidad respecta. Mientras que algunos no olvidan el fiasco de Cambridge Analytica otros llevan años advirtiendo de la cantidad de permisos e información que obtiene la app en comparación con otros servicios de mensajería. Pero esta semana la red social levantó las alarmas después de que Foad Dabiri, un ingeniero de Twitter, compartiera un registro de permisos de su celular que indicaba que WhatsApp estaba utilizando el micrófono de su celular Pixel mientras dormía.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that’s just a part of the timeline!) What’s going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

“WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano, mientras dormía y desde que me desperté a las 6 a.m. (¡y eso es solo una parte de la línea de tiempo!) ¿Qué está pasando?”.

Algunos medios de comunicación agrandaron la noticia al incluir una respuesta de Musk en la que aseguraba que ‘no se podía confiar en WhatsApp’, glorificando un comentario casual como una advertencia del final de los días (y comprobando que vivimos en la peor línea del tiempo en la que cualquier cosa que dice el CEO de Twitter es noticia). Sin embargo, lo interesante de todo este hilo está en la respuesta de WhatsApp frente al problema:

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.

We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023