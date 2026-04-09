La gran novedad del nuevo moto g stylus (2026) es que su avanzado lápiz activo ya viene totalmente integrado al cuerpo del teléfono. No es un accesorio básico, pues detecta inclinación y presión en apps compatibles, permitiendo trazos finos o sombreados más precisos. Gracias a esta tecnología, escribir digitalmente se siente más natural y cercano a la experiencia sobre papel.

Integrado con la app de Notas, el lápiz permite usar Sketch to Image, que convierte bocetos en imágenes con IA, y Handwriting Calculator, que resuelve ecuaciones en el acto. Además, facilita la productividad con Clip Rápido para capturar textos y Circle to Search para buscar información sin interrumpir la navegación.

Un aliado de productividad con rendimiento y resistencia

El stylus ofrece hasta cien horas en espera y se carga completamente en solo quince minutos al guardarlo en el equipo. Además, el dispositivo destaca por su durabilidad, con certificación IP68 e IP69, junto a resistencia de grado militar frente a caídas y condiciones exigentes.

El moto g stylus (2026) integra una batería de 5.200 mAh con carga TurboPower™ de 68W y compatibilidad con carga inalámbrica, ejecutando el sistema operativo Android 16. A nivel de productividad, el lápiz permite activar accesos directos inteligentes, previsualizar contenido al acercarlo a la pantalla y arrastrar elementos entre aplicaciones con fluidez.

Experiencia visual inmersiva y fotografía de alta calidad

El moto g stylus (2026) incorpora una pantalla Extreme AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución 1.5K y un brillo máximo de hasta 5.000 nits, favoreciendo la visibilidad incluso en exteriores. En el apartado fotográfico, integra un sensor Sony LYTIA 700C de 50 MP con estabilización óptica, capaz de capturar imágenes nítidas y grabar video en 4K.

La cámara frontal de 32 MP ofrece resultados de alta calidad y ajusta automáticamente el encuadre en tomas grupales. El sistema de procesamiento incorpora funciones como Action Shot para sujetos en movimiento y Super Zoom híbrido, mientras que la tasa de refresco de 120Hz aporta fluidez en toda la experiencia.

moto g stylus (2026): precio y disponibilidad

La compañía Motorola confirmó que el moto g stylus (2026) llegará a Estados Unidos el 16 de abril con un precio de $499.99 USD. Estará disponible en Amazon, Best Buy y Motorola.com, y posteriormente en operadores como AT&T, Cricket y Google Fi.

El moto g stylus (2026) estará disponible en colores seleccionados por Pantone, Coal Smoke y Lavender Mist, con acabado en cuero vegano. Además, su batería está diseñada para mantener más del 80% de su capacidad tras 1.600 ciclos de carga.

La interfaz Hello UX permite personalizar la experiencia visual, mientras que Smart Connect facilita la integración con otros dispositivos. En conjunto, el moto g stylus (2026) se posiciona como una propuesta completa que combina durabilidad, software inteligente y la precisión del lápiz activo.

Imagen: Motorola / Editada con IA (Gemini)