Samsung anunció el fin del soporte para su aplicación de mensajería Samsung Messages como parte de su integración con el ecosistema de Google. El cambio comenzará en julio de 2026, sin una fecha exacta definida. A partir de ese momento, la app dejará de recibir actualizaciones y desaparecerá progresivamente de los dispositivos compatibles.

La medida aplica específicamente a dispositivos Galaxy de Samsung que ejecutan Android 12 o versiones posteriores y que aún reciben actualizaciones oficiales. En estos equipos, Samsung Messages dejará de funcionar como aplicación principal de mensajería y perderá compatibilidad con funciones estándar para enviar y recibir mensajes.

En los dispositivos que operan con Android 11 o versiones anteriores, la aplicación no se desactiva con este cambio. Seguirá funcionando, aunque sin soporte futuro garantizado. Esto significa que no recibirá nuevas funciones ni mejoras de seguridad, lo que puede afectar su funcionamiento con el paso del tiempo.

Samsung está migrando a los usuarios hacia Google Messages, que se convierte en la aplicación predeterminada en los dispositivos compatibles. Esta app permite enviar SMS, MMS y mensajes bajo el estándar RCS, que incorpora funciones como confirmaciones de lectura, indicadores de escritura y envío de archivos multimedia en mejor calidad.

El cambio también responde a motivos de seguridad y evolución tecnológica. Google Messages incluye sistemas avanzados para detectar spam y fraudes, además de integrar funciones de inteligencia artificial mediante Gemini, que permite generar respuestas automáticas dentro de las conversaciones y mejorar la experiencia de uso en dispositivos compatibles.

Samsung indicó que el proceso de migración será automático mediante notificaciones del sistema. Los usuarios podrán configurar Google Messages como app predeterminada sin perder sus conversaciones, siempre que sigan los pasos indicados. En relojes con Tizen, el cambio limita el acceso al historial, aunque mantiene funciones básicas de respuesta.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT