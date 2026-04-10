Xiaomi 17 y 17 Ultra llegan a Colombia: precios y disponibilidad

La nueva generación de smartphones de Xiaomi ya es una realidad en el país. Desde este 10 de abril de 2026, la Serie Xiaomi 17 llega oficialmente a Colombia con dos apuestas claras para la gama premium: el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, dispositivos que buscan competir en el segmento más alto del mercado con un fuerte enfoque en fotografía, potencia e inteligencia artificial.

El lanzamiento también marca la continuidad de la alianza con Leica, un elemento clave en la estrategia de la marca para posicionarse entre los usuarios que priorizan la calidad de imagen. A esto se suma la integración de herramientas de IA y un ecosistema de productos que acompañan la experiencia.

Precios oficiales en Colombia

Xiaomi confirmó los precios de lanzamiento para el mercado colombiano, ubicando ambos modelos en el segmento premium:

Xiaomi 17 (12 GB + 512 GB): $5.499.900

Incluye por tiempo limitado una REDMI Pad 2 como obsequio.

Incluye por tiempo limitado una como obsequio. Xiaomi 17 Ultra (16 GB + 512 GB): $7.299.900

Incluye por tiempo limitado el Photography Kit Pro , orientado a potenciar la experiencia fotográfica.

Incluye por tiempo limitado el , orientado a potenciar la experiencia fotográfica. Xiaomi Pad 8 (8 GB + 256 GB): $2.999.900

Con estos valores, la marca se posiciona directamente frente a los gama alta más costosos del mercado colombiano, apostando por diferenciarse principalmente en cámaras y rendimiento.

¿Dónde comprar la Serie Xiaomi 17?

Los dispositivos ya están disponibles a nivel nacional a través de múltiples canales oficiales y aliados. Los usuarios pueden adquirirlos en:

Tiendas físicas oficiales de Xiaomi en Colombia

Tienda online oficial: Xiaomi Store Colombia

Operadores y retail autorizados como: Claro Colombia , Alkosto , Falabella Colombia y Éxito

Potencia y pantalla: el salto técnico

Tanto el Xiaomi 17 como el Xiaomi 17 Ultra integran el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en 3 nanómetros, con una arquitectura que combina núcleos de alto rendimiento de hasta 4.6 GHz y eficiencia energética optimizada. Este chip, junto con memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, garantiza tiempos de respuesta rápidos, multitarea fluida y capacidad para ejecutar tareas exigentes, incluyendo funciones avanzadas de inteligencia artificial impulsadas por el motor de Qualcomm.

En pantalla, la serie apuesta por paneles OLED de alto nivel. El Xiaomi 17 incorpora un panel CrystalRes de 6,3 pulgadas con resolución 2656 x 1220, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y brillo máximo de hasta 3500 nits, mientras que el modelo Ultra eleva la experiencia con una pantalla HyperRGB de 6,9 pulgadas y resolución cercana al 2K. Ambos integran tecnologías como Dolby Vision, HDR10+ y certificaciones TÜV Rheinland, enfocadas en ofrecer mejor calidad de imagen y cuidado visual incluso en usos prolongados.

Fotografía y batería

El apartado fotográfico vuelve a ser protagonista. El Xiaomi 17 integra un sistema de triple cámara firmado por Leica, con sensores de 50 MP que cubren fotografía principal, telefoto y ultra gran angular, además de grabación en 8K y funciones avanzadas como ProFocus y modos profesionales. Por su parte, el Xiaomi 17 Ultra da un salto más ambicioso al incluir un sensor principal de 1 pulgada y un teleobjetivo de hasta 200 MP, diseñado para ofrecer zoom de largo alcance y mayor detalle en condiciones complejas.

En autonomía, ambos equipos buscan responder a un uso intensivo. El Xiaomi 17 incorpora una batería de 6.330 mAh con carga rápida de 100W, mientras que el Ultra ofrece 6000 mAh con carga de 90W. En ambos casos se suma carga inalámbrica de hasta 50W, lo que permite recuperar energía en pocos minutos y mantener un ritmo de uso continuo durante toda la jornada.

Una apuesta por el segmento premium

La Serie Xiaomi 17 llega con el objetivo de consolidar la presencia de la marca en la gama alta. El Xiaomi 17 apunta a usuarios que buscan un equilibrio entre potencia, batería y fotografía avanzada, mientras que el Xiaomi 17 Ultra se enfoca en creadores de contenido y usuarios exigentes que priorizan capacidades profesionales en foto y video.

El lanzamiento se complementa con nuevos productos del ecosistema como relojes inteligentes, scooters eléctricos, audífonos y tabletas, reforzando la estrategia de Xiaomi de ofrecer una experiencia conectada más allá del smartphone.

Con esta nueva serie, la compañía busca no solo competir, sino ganar terreno en uno de los segmentos más exigentes del mercado colombiano.