El OPPO Find X9s Pro se presentará el 21 de abril en China en un evento donde también debutará el OPPO Find X9 Ultra. La marca ha confirmado el lanzamiento global del modelo Pro. La preventa en China y los registros oficiales permiten conocer especificaciones, configuraciones de memoria y diseño.

Dentro de la gama Find X9, se posiciona como el modelo más compacto, con una pantalla OLED plana de 6,32 pulgadas, resolución de 2640 x 1216 píxeles y tasa de refresco de 144 Hz. Su tamaño facilita el uso con una mano y mejora la portabilidad frente a otros modelos premium de mayor formato, con biseles que rondarían los 1,1 mm.

En términos de diseño, el dispositivo llegaría en colores cian, naranja, titanio y blanco, combinando opciones más llamativas con otras más sobrias, una filosofía que OPPO ya había adelantado previamente en el OPPO Find X9s dentro de esta misma familia.

A nivel técnico, integraría el procesador MediaTek Dimensity 9500 de 3 nm con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. Sus variantes responden a diversos perfiles de usuario, cubriendo desde tareas cotidianas hasta las cargas más exigentes bajo Android 16 con ColorOS 16.

Batería, carga y conectividad

Según la información filtrada, el dispositivo contaría con una batería de 7.025 mAh en un cuerpo de 8,4 mm de grosor y un peso cercano a los 200 gramos, una capacidad que apunta a jornadas de uso prolongado sin recarga frecuente, con carga rápida de 80 W por cable y 50 W inalámbrica.

En conectividad, incluiría Wi-Fi 7, Bluetooth de última generación y certificaciones IP66 e IP68 frente a polvo y agua. A estas funciones se sumarían altavoces estéreo, lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla y un motor de vibración lineal en eje X, que permite recrear sensaciones táctiles más realistas, como si la pantalla tuviera botones físicos.

Cámaras de 200 MP en el OPPO Find X9s Pro

Para fotografía, el dispositivo integraría un sistema desarrollado junto a Hasselblad con dos sensores de 200 MP, un conjunto diseñado para capturar imágenes con un nivel de detalle extremo y mantener la nitidez al realizar recortes o aplicar zoom.

Junto a los sensores principales, se incluiría un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom óptico de 2,8 aumentos y estabilización óptica. Se trata de una configuración que ha aparecido reflejada en registros oficiales y materiales de preventa en China. A ellos se suma un sensor multiespectral, encargado de analizar bandas de luz imperceptibles para el ojo humano, que en combinación con un sensor de color de 3,2 MP garantiza una fidelidad cromática absoluta.

En la parte frontal, la cámara para selfies sería de 32 MP, adecuada para videollamadas y contenido en redes sociales según los datos procedentes de listados oficiales.

Imagen: OPPO: Material promocional / Editada con IA (ChatGPT)