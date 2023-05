El Pixel Fold es una realidad: Google anunció su primer celular plegable

¡Esta vez los rumores no se equivocaron! Google acaba de anunciar su primer teléfono plegable, el Pixel Fold. La noticia fue anunciada por la misma compañía a través de sus redes sociales, donde aprovecharon para hacer el anuncio de la mano de la celebración del día de Star Wars.

“May the Fold be with you” (que la fold-za te acompañe) se lee en el trino de la compañía, el cual está acompañado de un corto video donde vemos el teléfono en todo su esplendor. Por último, en el tweet también se agregó un enlace que dirige a los usuarios a la tienda de Google donde ya aparece el teléfono. Eso sí, aún no existe un botón de compra, pero sí uno donde podrás registrarte para estar informado sobre las novedades del Pixel Fold.

Por el momento, no se han revelado detalles técnicos del celular, por supuesto, tampoco conocemos su precio, pero algo que sí es seguro es que el Pixel Fold debutará el próximo 10 de mayo en el Google I/O 2023. De hecho, el producto más esperado en la conferencia anual de la compañía es precisamente su nuevo celular plegable.

De algo estamos seguros y es que el formato del Pixel Fold es igual o al menos similar a algunos plegables como los de Samsung y Oppo, es decir en forma de libro. El módulo de cámaras es similar al del Pixel 7 Pro, mientras que la pantalla externa parece ocupar toda la superficie.

De acuerdo con el filtrador Evan Blass, el Pixel Fold mide 139,7 x 158,7 x 5,2 mm y pesa 283 gramos. La pantalla externa tendría un panel OLED de 5,8 pulgadas, mientras que la pantalla interna sería de 7,6 pulgadas, también OLED. Por último, el procesador sería un Tensor G2 de Google y una memoria interna que va desde los 256 GB hasta los 512 GB.

Sin embargo, habrá que esperar hasta el próximo 10 de mayo para confirmar todas las especificaciones del Pixel Fold en la conferencia de Google I/O 2023.

Imagen: Google