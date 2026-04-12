El Google Pixel 11 llegaría al mercado en agosto de este año. Las filtraciones apuntan a un teléfono que no busca reinventar la categoría, sino sumar mejoras en procesador, pantalla, conectividad, seguridad y software, optimizando la experiencia diaria y corrigiendo puntos débiles de generaciones anteriores.

El diseño mantendría el lenguaje visual de la gama con laterales planos, esquinas redondeadas y el módulo horizontal de cámaras en la parte trasera. Los biseles frontales serían más delgados, aportando un aspecto más moderno sin alterar el tamaño ni la identidad del dispositivo. Las dimensiones rondarían los 152,8 x 72 x 8,5 mm con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas.

Google Pixel 11: Tensor G6 y conectividad renovada

El procesador Tensor G6, que según filtraciones sería fabricado por TSMC en un proceso avanzado de nueva generación (posiblemente 2 nanómetros), mejoraría la eficiencia energética y reduciría el calor durante el uso intensivo, dos aspectos críticos en generaciones anteriores. La serie completa, incluyendo las mejoras previstas para el modelo Pro, apuntaría a ser la renovación interna más ambiciosa de la línea Pixel en años.

En conectividad, el Google Pixel 11 abandonaría los módems Samsung para adoptar un MediaTek M90, con mayor estabilidad en redes actuales. El coprocesador Titan M3, sucesor del Titan M2, reforzaría la seguridad en pagos, autenticación y protección de datos. El equipo contaría con 12 GB de RAM y opciones de 128 y 256 GB de almacenamiento interno.

Pantalla OLED M16 y Android 17 desde el primer día

El Pixel 11 llegaría con Android 17 preinstalado desde el primer día. La nueva versión del sistema integraría avances en inteligencia artificial en funciones cotidianas como la cámara, la gestión de notificaciones y la transcripción de audio en tiempo real, consolidando el papel del Pixel dentro del ecosistema Android.

En pantalla, el dispositivo utilizaría paneles OLED M16 de Samsung, tecnología que también se espera en modelos como el iPhone 18 Pro y Pro Max. Samsung produciría alrededor de 50 millones de unidades en la segunda mitad del año, con mayor brillo, mejor reproducción de color y menor consumo energético.

Combinados con el Tensor G6, estos avances apuntarían a una mejora real en autonomía sin necesidad de aumentar el tamaño de la batería. El Google Pixel 11 sería uno de los primeros teléfonos en incorporar paneles M16, adelantándose a los modelos iPhone previstos para septiembre.

Imagen: Generada por IA (Gemini).