WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares al finalizar el año

WhatsApp, al igual que todas o la mayoría de aplicaciones, implementa actualizaciones regularmente. Lamentablemente, hay muchos dispositivos que, por su antigüedad, no soportan las nuevas actualizaciones y llegan a la lista de teléfonos “obsoletos” para WhatsApp. Esto se traduce en que los dispositivos ya no son compatibles con la aplicación de mensajería instantánea.

Por ejemplo, el 24 de octubre del actual año, el popular sistema de mensajería dejó de funcionar en los dispositivos Apple que trabajan con iOS 10 y iOS 11. Ahora, WhatsApp reveló el listado de celulares con los que ya no será compatible la app desde el próximo 31 de diciembre. Son 49 dispositivos en total que ya no podrán utiliza WhatsApp, como es costumbre, la lista es liderada por los dispositivos Android, mientras que Apple solo tiene dos iPhone dentro del listado.

Cabe recordar que estos dispositivos no cuentan con el rendimiento suficiente para poder ejecutar la aplicación. Por supuesto, estamos hablando de teléfonos inteligentes lanzados hace varios años aquí, por lo que es muy probable que se haya actualizado a un modelo más nuevo. Desafortunadamente, si su celular está en la lista, ya no podrá usar WhatsApp a partir del 31 de diciembre

Los 49 celulares que ya no podrán disfrutar de WhatsApp

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Si su teléfono inteligente está en esta lista, lamentablemente deberá actualizar a un modelo más nuevo para continuar usando WhatsApp. Pero, si se pregunta ¿qué pasará con su WhatsApp si no cambia de celular? La respuesta es simple: nada. La aplicación seguirá funcionando en su teléfono, el problema radica en que las nuevas actualizaciones ya no estarán disponibles para su dispositivo. Por consecuencia, no podrá disfrutar de nuevas funciones, incluso, la aplicación puede llegar a presentar fallas, al no tener soporte suficiente para su celular.

Imagen: Pixabay