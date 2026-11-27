Entre julio y octubre de 2026, Kapital lanzó un producto en Colombia, cerró una ronda de financiamiento, compró una empresa de inteligencia artificial y recibió una autorización regulatoria clave. El repaso es del mapeo semanal de LatamFintech, y cada movimiento apunta en la misma dirección: crecer más allá de México y ampliar lo que su plataforma puede hacer. La fintech, fundada en Ciudad de México en 2020, está hoy valorada en US$2.000 millones.

Estos son los cinco movimientos recientes del unicornio, y por qué importan para las empresas de la región.

1. Tarjeta de crédito empresarial en Colombia (julio)

En julio, Kapital anunció una tarjeta de crédito empresarial en Colombia. La entrada al país combina producto y permiso: primero llegó la tarjeta y meses después el aval regulatorio para operar con licencia propia en un mercado distinto al mexicano.

2. Ronda de US$125 millones (septiembre)

En septiembre cerró US$125 millones en capital y deuda. Según Bloomberg Línea, la compañía planea usar esos recursos para desarrollar su plataforma de inteligencia artificial y respaldar su expansión nacional e internacional.

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3. Compra de Woz por US$30 millones (octubre)

En octubre adquirió Woz, una startup de inteligencia artificial con sede en Silicon Valley y respaldada por Y Combinator. La operación, por US$30 millones en efectivo y acciones, suma un equipo de unos 25 desarrolladores. La empresa prevé seguir ampliando su equipo de San Francisco durante el próximo año, lo que acerca su apuesta de IA al corazón tecnológico de Estados Unidos.

4. Autorización inicial para operar como banco en Colombia (octubre)

El movimiento más relevante para el país: los reguladores financieros colombianos le concedieron las autorizaciones iniciales para comenzar operaciones bancarias. La licencia le permitiría ofrecer a las empresas una gama más amplia de servicios, incluidos productos de ahorro y crédito y cuentas de depósito. Kapital llegó a Colombia en 2022 con préstamos empresariales, ya tiene licencia bancaria en México y aún necesita una última autorización antes de poner en marcha la banca en Colombia.

“Nuestra estrategia es la misma en todas partes: hay que poder captar depósitos y aprovecharlos”, dijo el director ejecutivo, René Saúl, a Bloomberg Línea.

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5. Valoración de US$2.000 millones

El conjunto de movimientos consolida a Kapital, valorada en US$2.000 millones, como uno de los unicornios fintech de la región. Fundada por René Saúl y Fernando Sandoval, ofrece servicios bancarios a pequeñas y medianas empresas y a grandes compañías.

Por qué importa

El patrón de Kapital se parece cada vez al de otras fintech grandes de la región: consiguen licencias, levantan capital, compran empresas y lanzan productos para compañías. Con cada paso ganan terreno frente a la banca tradicional. Para las empresas colombianas, la promesa concreta es más opciones para gestionar su efectivo y su liquidez, en un mercado donde la banca para pymes sigue teniendo vacíos. El siguiente hito a vigilar es la última autorización regulatoria en Colombia: con ella, el unicornio mexicano pasaría de prestar a captar depósitos.

Fuentes: LatamFintech, Bloomberg Línea.