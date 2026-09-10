Kapital recauda US$125 millones para impulsar su plataforma de IA y crecer en Estados Unidos

Kapital, la fintech mexicana de servicios financieros, consiguió US$125 millones en una nueva ronda que combina capital y deuda. El dinero será utilizado para desarrollar su plataforma de inteligencia artificial y financiar la expansión de la compañía en mercados prioritarios, entre ellos México y Estados Unidos.

La operación fue liderada por Tru Arrow Partners, mientras que Fasanara Capital aportó la deuda destinada a las actividades de crédito de la empresa. Cervin Ventures Management, Niya Partners KP y Overlook Capital también participaron en la inyección de capital.

La ronda corresponde a una ampliación de la Serie C levantada por Kapital en 2025. Con esta nueva operación, la valoración de la compañía supera los US$1.300 millones que tenía anteriormente.

Te puede interesar: Littio nació en Colombia y ahora busca convertirse en una fintech global desde Dubái

Kapital fue fundada en 2020 por Rene Saul, actual CEO, y Fernando Sandoval, CFO. Desde Ciudad de México, la empresa desarrolla servicios financieros dirigidos principalmente a pequeñas empresas que suelen tener dificultades para acceder a productos y capacidades ofrecidos por las grandes instituciones financieras.

La inteligencia artificial ocupa ahora un lugar central en su siguiente etapa de crecimiento. La compañía plantea utilizar los nuevos recursos para continuar desarrollando una plataforma financiera basada en IA, con la que busca ampliar el acceso de las empresas a herramientas financieras.

Kapital acelera su crecimiento financiero

La fintech ya cuenta con más de 350.000 clientes distribuidos entre México, América Latina, Estados Unidos y Europa. Sus resultados reportados para los primeros seis meses de 2026 también muestran una expansión importante de la operación.

Durante ese periodo, Kapital registró un beneficio neto de US$50 millones. La cartera de préstamos creció 220% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los depósitos aumentaron 234% interanual.

El nuevo financiamiento llega, por tanto, cuando la compañía reporta crecimiento tanto en la colocación de crédito como en la captación de depósitos. Parte de los US$125 millones permitirá respaldar las actividades de crédito, mientras que el componente de capital estará relacionado con el desarrollo y crecimiento de la plataforma.

Rene Saul, CEO y cofundador de Kapital, señaló que el nuevo capital permitirá acelerar la siguiente fase de crecimiento de la empresa y ampliar su impacto en México y Estados Unidos.

La compañía también plantea utilizar la inteligencia artificial para atender problemas financieros que afectan a las empresas durante distintas etapas de su desarrollo. Su apuesta consiste en llevar capacidades que tradicionalmente estaban disponibles para grandes corporaciones a negocios de menor tamaño.

Con más de 350.000 clientes y una cartera de préstamos que creció 220% en un año, Kapital entra en su siguiente etapa con recursos destinados simultáneamente a ampliar el crédito, desarrollar su tecnología de IA y aumentar su presencia internacional.