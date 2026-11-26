Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, anunció una inversión de US$14,5 millones en Lemon, la billetera digital argentina que también opera en Colombia y Perú. El paquete, según detalló Forbes Argentina, se divide en US$5 millones de inversión directa en el capital de la compañía y US$9,5 millones en un plan de incentivos para desarrollar productos en conjunto. No se reveló la valoración de Lemon ni el porcentaje que recibe Tether a cambio.

Lemon empezó como una app de criptomonedas, pero su fundador y CEO, Marcelo Cavazzoli, contó a Forbes que fue el comportamiento de los propios usuarios el que marcó el nuevo rumbo: más del 85% del volumen que circula por la plataforma corresponde a monedas locales, entre ellas pesos argentinos, soles y pesos colombianos, y la cantidad de transferencias se duplicó en el último año. “Nos dimos cuenta de que la gente nos está usando como billetera. Entonces fue como: hagamos la mejor billetera de todas”, resumió.

Dólares y oro digitales sin que el usuario vea la parte cripto

La apuesta de Tether es expandir el uso de sus dos productos en la región: USD₮, el token anclado al dólar, y XAU₮, que representa oro tokenizado. En la práctica, Lemon ofrece un saldo único de “dólar digital” impulsado por USD₮: la app maneja tasas de cambio, monedas y redes en segundo plano, de modo que la persona solo decide cómo gastar, ahorrar o enviar su plata. Con XAU₮, además, se puede ahorrar en oro fraccionado sin un desembolso inicial grande, según explica la compañía.

“En Argentina y en toda América Latina, USD₮ ya no es solo una forma de proteger los ahorros. La gente lo usa para recibir pagos, gastar y enviar dinero a través de fronteras”, dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether, en el comunicado. Cavazzoli, por su parte, aseguró que “los usuarios no quieren elegir entre distintos tipos de monedas; quieren una que sirva para todo”.

Con los nuevos fondos, Lemon anticipa más cashback, mejores tasas dentro de la aplicación y menores comisiones. La empresa ya está probando créditos en Argentina y mantiene bajo análisis la posibilidad de pedir una licencia bancaria, de acuerdo con Forbes Argentina.

Una región que se mueve hacia el dólar digital

El contexto ayuda a entender el movimiento. Argentina sigue siendo la segunda economía cripto de América Latina, con US$88.500 millones en actividad y un crecimiento de 15,3% en el último año, según el informe Geography of Cryptocurrency 2026 de Chainalysis, citado por Tether. La inflación persistente y la volatilidad cambiaria empujan a hogares y negocios hacia activos ligados al dólar.

Lemon había levantado antes más de US$66 millones en rondas Serie A y B con inversores como Kingsway, ParaFi y F-Prime, del grupo Fidelity. En Colombia, donde la app también tiene operación, la disputa por los dólares digitales ya se siente: billeteras locales han empezado a ofrecer rendimientos por saldos en monedas digitales estables, y la llegada de capital de Tether a un competidor regional promete apretar ese mercado.

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Fuentes: Forbes Argentina, Tether.