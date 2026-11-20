Los usuarios de Nequi ahora pueden guardar dólares digitales y recibir recompensas de hasta 6 % efectivo anual (E.A.) a través de una nueva función desarrollada junto con Wenia. La herramienta permite comenzar desde 1 USDW, sin exigir un monto mínimo de permanencia y con la posibilidad de retirar el dinero cuando lo necesiten.

La iniciativa funciona mediante USDW, un activo digital cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Desde la aplicación de Nequi, las personas pueden acceder a los servicios de Wenia, comprar estos dólares digitales y decidir qué cantidad quieren destinar al programa de Recompensas.

La tasa puede llegar al 6 % E.A., aunque no es un porcentaje fijo para todos los usuarios. Wenia, compañía encargada de operar el programa, determina cuánto reconoce según el total de dólares digitales que cada persona mantenga guardado. Las condiciones y las tasas vigentes se pueden consultar en su sitio web antes de ingresar los recursos.

Las recompensas comienzan a generarse en un plazo máximo de 24 horas después de activar el servicio. Posteriormente, se acumulan cada 12 horas, de acuerdo con las condiciones del programa.

Una de las características de esta alternativa es que no establece un periodo obligatorio de permanencia. Los usuarios pueden retirar una parte o la totalidad de sus USDW cuando quieran. Si desean volver a tener pesos colombianos, pueden vender los dólares digitales desde Wenia y recibir el dinero en su cuenta de Nequi.

Cómo activar las Recompensas desde Nequi

Para utilizar esta opción, es necesario tener la aplicación de Nequi y completar el proceso de activación y verificación solicitado por Wenia.

El procedimiento comienza al ingresar a Nequi y dirigirse a la sección Servicios. Allí deben seleccionar Finanzas y entrar en la opción Compra y vende USDW. Después, la aplicación permite acceder a Wenia, donde cada usuario debe completar los pasos de registro y validación correspondientes.

Una vez habilitada la cuenta, es posible comprar dólares digitales utilizando el saldo disponible en Nequi. El siguiente paso consiste en ingresar a Recompensas, seleccionar la cantidad de USDW que se quiere guardar y consultar las condiciones aplicables antes de confirmar la operación.

Nequi facilita el acceso a esta experiencia y funciona como medio de pago, mientras que Wenia ofrece y administra los servicios relacionados con los activos digitales. La operación se realiza bajo la licencia clase F de Wenia, emitida por la Autoridad Monetaria de Bermudas.

También permite enviar y recibir dólares desde Estados Unidos

La alianza incorpora otra posibilidad para quienes necesitan mover dinero entre Colombia y Estados Unidos. A través de la Cuenta Global de Wenia, los usuarios pueden enviar dólares digitales a cuentas bancarias estadounidenses y recibir recursos desde entidades financieras de ese país.

Estas operaciones tienen tarifas definidas. Los envíos cuestan 3,5 dólares, incluido el IVA, mientras que las recepciones tienen un costo de 2,5 dólares, también con IVA incluido. En el segundo caso, el valor se descuenta del monto recibido; para los envíos, se resta directamente del saldo del usuario.

Los movimientos pueden tardar entre uno y tres días hábiles. Antes de confirmar cada transacción, es posible consultar las tarifas y condiciones desde la aplicación.

Con estas funciones, Nequi amplía sus servicios más allá de las operaciones tradicionales en pesos colombianos. La propuesta combina el acceso a dólares digitales, un programa de recompensas y herramientas para transferir recursos desde y hacia Estados Unidos, aunque las tasas y los costos deben revisarse antes de utilizar cada servicio.