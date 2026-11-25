Comprar unos zapatos, un computador o un celular por internet puede ser el primer paso para adquirir una deuda con una empresa que el consumidor ni siquiera conoce. La opción de pagar en cuotas aparece justo antes de confirmar el pedido, integrada en la misma pantalla de compra. No hace falta visitar un banco, llenar formularios extensos ni abandonar la tienda virtual.

Esta modalidad hace parte del embedded finance o financiación integrada, un modelo que permite incorporar servicios financieros en plataformas que originalmente no fueron creadas para prestar dinero. Las tiendas de comercio electrónico, aplicaciones de transporte, marketplaces y empresas de tecnología pueden ofrecer créditos, seguros, pagos o cuentas digitales mediante acuerdos con entidades financieras y compañías fintech.

Una de sus expresiones más extendidas en Estados Unidos es el sistema Buy Now, Pay Later (BNPL), conocido como compra ahora y paga después. Su funcionamiento es sencillo: el consumidor selecciona un producto, elige una alternativa de financiación, recibe una aprobación y paga el valor en varias cuotas.

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En el formato más conocido, llamado Pay in 4, el comprador divide el precio en cuatro pagos. Generalmente entrega el primero al momento de la compra y cubre los tres restantes cada dos semanas. Algunos planes no cobran intereses, aunque pueden aplicar cargos por retrasos. También existen préstamos de mayor duración que sí generan intereses.

El crecimiento de este negocio ya tiene cifras importantes. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, publicado en febrero de 2026, estima que las operaciones de BNPL en cuatro cuotas alcanzaron los 63.300 millones de dólares durante 2025. En 2019, ese volumen era de 2.200 millones.

La cifra corresponde a las operaciones de pago en cuatro cuotas, no a todo el mercado de financiación integrada, que también incluye préstamos mensuales y otros servicios financieros.

Una compra puede involucrar a varias empresas

Detrás del botón que permite aplazar un pago existe una cadena de participantes. El comercio ofrece la opción de financiación, pero no necesariamente presta el dinero. En muchos casos, una fintech evalúa la solicitud y administra la relación con el comprador, mientras un banco asociado origina el préstamo o proporciona los recursos.

El funcionamiento económico también explica por qué los comercios participan. Según la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC), en una operación habitual de BNPL, el prestamista paga al establecimiento el valor de la compra, descontando una comisión. Después recupera el dinero mediante las cuotas del consumidor.

La compañía financiera obtiene ingresos de esa diferencia y, dependiendo del producto, de intereses, cargos por mora u otros servicios. Para el comercio, aceptar estas opciones puede facilitar las ventas y permitir que más personas compren productos de mayor valor.

Pero ¿qué sucede cuando el cliente deja de pagar?

La responsabilidad depende de quién sea el acreedor y de los acuerdos establecidos. Generalmente, el prestamista asume el riesgo de que el consumidor incumpla. Puede gestionar directamente los pagos pendientes o contratar una agencia externa para realizar la cobranza. Que intervenga otra empresa no significa que la obligación desaparezca.

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También existe una dificultad para medir el endeudamiento. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) encontró que muchos préstamos BNPL no se reportaban de manera sistemática a las centrales de información crediticia. Esto podía dificultar que otros prestamistas conocieran todas las obligaciones de una persona antes de aprobarle otro crédito.

En febrero de 2026, la Reserva Federal de Richmond calculó que las operaciones BNPL en Estados Unidos rondaron los 70.000 millones de dólares en 2025. El organismo señaló que, por su tamaño y los niveles de incumplimiento observados, el impacto sobre la estabilidad financiera parecía limitado hasta ese momento.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de la facilidad para comprar a cuotas. También incluye la transparencia de los contratos, la información que reciben los bancos y la capacidad de los consumidores para conocer cuánto deben.

El embedded finance está cambiando el lugar donde comienza una relación financiera. Antes, una persona acudía a una entidad para solicitar un préstamo. Ahora puede adquirirlo mientras compra cualquier producto. El banco no necesariamente desaparece de la operación: simplemente deja de ser la primera pantalla que ve el consumidor.