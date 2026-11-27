Binance anunció este jueves que completó la recuperación de los retiros y levantó por completo la suspensión impuesta tras el hackeo de octubre, en el que se robaron US$6.340 millones, el mayor robo de criptomonedas de la historia. El cierre del proceso llega 25 días después de que la plataforma empezara a reabrir retiros por fases.

La suspensión había comenzado el 29 de octubre. El 1 de noviembre volvieron los primeros retiros, empezando por bitcoin, con un cronograma inicial de activos seleccionados en 15 redes, incluidas ether y las stablecoins USDT y USDC en Ethereum. El 14 de noviembre la empresa reportó 87 redes reabiertas, entre ellas Cardano, Litecoin y Avalanche. Hoy quedan pocas redes en mantenimiento o actualización programada, que según el exchange representan una parte muy pequeña del tráfico normal de retiros; la recomendación es revisar la página de estado de red para el activo específico antes de mover plata.

El éxodo del primer día y la cuenta que asumió la empresa

La reapertura inicial mostró el tamaño de la desconfianza: entre las 06:00 y las 15:30 UTC del 1 de noviembre, Binance procesó US$4.650 millones en retiros frente a US$1.010 millones en depósitos, una salida neta de US$3.640 millones en nueve horas y media. El exchange asegura que los volúmenes se calmaron después del pico inicial.

Para cubrir lo robado, Binance comprometió más de US$6.340 millones de fondos propios: tesorería corporativa, una parte de su fondo de protección de usuarios SAFU y una porción del fondo de seguros de futuros que estaba por encima del nivel exigido por su marco de riesgo. También compró los tokens afectados en el mercado y a través de mesas de negociación directa (OTC), y se comprometió a devolver el fondo de protección a cerca de US$1.000 millones.

Como prueba de solvencia, la plataforma publicó una foto de reservas tomada el 12 de noviembre que cubre 198 tokens, con la prueba criptográfica generada dos días después, que permite a cualquier usuario verificar que sus activos están respaldados al menos 1:1. Los pocos tokens afectados que ya no tienen soporte pasarán por el proceso de retiro de listado y los clientes que aún los tengan serán cubiertos, dice la empresa.

La plata robada sigue moviéndose

El rastro del ataque no se ha enfriado. El mismo 26 de noviembre, el rastreador Onchain Lens reportó transferencias por US$35,52 millones en ether desde billeteras vinculadas al hackeo, y calcula que quedan unos US$1.900 millones sin congelar, incluidos 18.350 bitcoin (unos US$1.110 millones) y cerca de 462.000 ether (unos US$785 millones). Otros US$2.600 millones estarían en stablecoins congeladas.

Tres días antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acción civil de decomiso por más de US$1.100 millones en USDC que, según los fiscales, provienen del robo; esas monedas ya estaban bajo orden judicial. Las autoridades estadounidenses dicen haber ayudado a congelar, incautar o devolver cerca de US$3.000 millones en criptomonedas desde el ataque.

Para Colombia, donde Binance opera e incluso integró el sistema Bre-B para transferencias inmediatas en pesos, la noticia práctica es simple: los retiros ya funcionan en casi todas las redes, pero conviene confirmar el estado del activo y la red concreta antes de transferir, porque los retrasos a veces vienen de la propia red y no del exchange.

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Fuentes: crypto.news, Cointelegraph.