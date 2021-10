Nintendo se mantiene: no existe la Switch Pro 4K

A estas alturas, la Switch Pro 4K terminará siendo uno de esos mitos de Nintendo como es el Mew debajo del camión en Pokémon o la posibilidad de jugar como Luigi en Super Mario 64. Ayer Bloomberg publicó un reporte en el que aseguraba que ciertos desarrolladores habían recibido paquetes de parte de Nintendo para una consola capaz de correr títulos en 4K.

Los rumores tienen relación con la ‘Switch Pro’, que era la versión de la consola que habría llegado en vez de la Switch OLED. De acuerdo con el artículo de Bloomberg, «Para cuando Nintendo mostró la nueva consola en julio, la compañía ya había entregado los kits 4K a desarrolladores externos y les pidió que diseñaran software para admitir la resolución más alta».

Esto es importante porque, a diferencia de la versión OLED, este kit estaba dedicado a una versión diferente que optimizaría los elementos gráficos: «El kit de Nintendo Switch contiene memoria adicional para acomodar el software de depuración y puertos adicionales para facilitar la conexión a una computadora, pero por lo demás tiene capacidades similares al hardware que los clientes tendrían en casa».

Sin embargo, Nintendo de inmediato se expresó y aseguró que los reportes de la Switch Pro 4K eran ‘poco cercanos a la realidad’. Esta es una expresión extraña. La razón es que da puerta para pensar en que quizás los kits fueron entregados, pero no cumplían con las capacidades reportadas por Bloomberg. Sin embargo, horas más tarde, Nintendo se acercó a sus inversionistas y, a través de una carta, confirmó que no ha entregado ningún kit de o “ha suplido con las herramientas para el desarrollo de juegos dirigidos a una Nintendo Switch con soporte para 4K’.

A news report on Sept. 30, 2021(JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2)

