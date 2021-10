Originalmente todos los vengadores iban a morir en Endgame

Tres años después, Avengers Endgame permanece como una de las mejores películas del MCU. Una de las razones estuvo en el hecho de que Marvel Studios haya dedicado años enteros a decidir qué hacer con la historia y sus personajes. Ahora sabemos que parte del plan original estaba en matar a los seis vengadores originales en su enfrentamiento contra Thanos.

The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe es un libro que, de manera sencilla funciona como la biografía autorizada del MCU. Una de las revelaciones que ha hecho es que parte del proceso de creación de Avengers: Endgame estuvo en la posibilidad de cerrar este ciclo del universo cinematográfico asesinando a todos los vengadores originales: Iron-Manu, Steve Rogers, Thor, Natasha, Hulk y Hawkeye.

«El argumento inicial de Kevin fue que era Toy Story 3, un concepto de ‘todos van a saltar juntos al horno’, revela Joe Russo. El rechazo de los hermanos fue que no había forma posible de que la historia pudiera tener el tiempo para celebrar cada uno de ellos. Y eso, para los fans, era un escenario imposible salir del teatro y procesar tantas despedidas”.

Al final del día, Avengers: Endgame tomó la determinación de solo matar a Tony Stark y Natasha, además de ‘retirar’ al Capitán América de Steve Rogers. Lo que significa que, de una u otra manera, la idea inicial de Feige terminó siendo llevada a cabo. Sin embargo, en retrospectiva hay otras razones por las que una despedida masiva de este tipo es una mala idea.

Para empezar, el eliminar a tantos personajes implica el no poder aprovecharlos para historias a futuro. Tenemos una historia de Thor en camino. Una cinta que, además, le dará la oportunidad de despedirse de mejor manera al ceder el martillo de Thor a Jane Foster (Natalie Portman) y terminar su historia de una mejor manera que como ‘Thor Gordo’. Clint también tendrá un cierre con Hawkeye, que se estrena el próximo 25 de noviembre, y también le dará al vengador la oportunidad de ceder su arco a una nueva generación. Incluso sabemos que Marvel Studios tiene planes para el Hulk de Mark Ruffalo, como lo demostró la escena post créditos de Shang Chi y la leyenda de los 10 anillos.

