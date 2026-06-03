Netflix quiere que encontrar una serie basada en tu libro favorito sea más fácil. Desde este 2 de junio, la plataforma habilitó “Tus libros favoritos en pantalla”, una nueva sección que agrupa adaptaciones literarias en un solo espacio para que descubras películas y series inspiradas en novelas, cómics, mangas, libros históricos y otros formatos.

La novedad llega después de que las adaptaciones basadas en libros se convirtieran en uno de los motores de visualización dentro del servicio. Según datos compartidos por la compañía, durante 2025 este tipo de producciones superaron los 9.000 millones de visualizaciones y representaron cerca del 20 % del tiempo consumido en la plataforma.

Más allá de sumar un nuevo menú, el cambio modifica la forma en la que puedes buscar contenido. En vez de navegar únicamente por géneros tradicionales como acción o comedia, la colección organiza las historias según perfiles de lectura e intereses narrativos.

¿Qué encontrarás en “Tus libros favoritos en pantalla”?

La nueva colección funciona como una biblioteca digital dentro de Netflix. Allí se agrupan producciones inspiradas en obras literarias reconocidas, clásicos regionales y fenómenos editoriales recientes.

Entre los títulos disponibles aparecen adaptaciones latinoamericanas y colombianas como Cien años de soledad, Delirio, Temporada de Huracanes, Pedro Páramo, Los dos hemisferios de Lucca o El Eternauta.

La plataforma dividió este espacio en nueve categorías para facilitar la exploración. Si prefieres historias románticas, mundos fantásticos, relatos históricos o documentales basados en hechos reales, podrás entrar directamente a secciones creadas alrededor de esos gustos.

También hay espacios específicos para lectores de mangas, cómics y webcómics, una señal de cómo Netflix está ampliando las fuentes de contenido que adapta para atraer nuevas audiencias.

La colección aparece directamente en la página principal, mediante el buscador o ingresando al espacio dedicado dentro de la plataforma.

¿Por qué importa esta apuesta por las adaptaciones literarias?

La estrategia responde a un cambio visible en el entretenimiento digital: las historias ya no permanecen en un solo formato.

Producciones como Cien años de soledad demostraron que una novela puede ganar nuevas audiencias cuando salta a la pantalla. En Colombia, además, estas adaptaciones vuelven a poner conversaciones literarias en circulación y acercan obras tradicionales a públicos más jóvenes.

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También cambia la forma en la que descubres contenido. Antes, encontrar una adaptación requería buscar título por título. Ahora Netflix centraliza ese catálogo y permite explorar por estilos de lectura, algo más cercano a recorrer una librería que a navegar por un catálogo tradicional de streaming.

Para los usuarios, la utilidad está en reducir tiempo de búsqueda y descubrir historias conectadas con intereses específicos. Para la industria, confirma que los libros siguen siendo una de las mayores fuentes de historias para series y películas.

Si ya tienes cuenta activa, la colección comenzará a aparecer desde el 2 de junio en todo el mundo y podrás acceder desde la pantalla principal o usando las herramientas de búsqueda de la plataforma.