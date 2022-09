Elon Musk no es fan de la serie de ‘El señor de los anillos’ de Amazon

Por supuesto, el mayor troll del mundo de la tecnología no es fan de la serie de El Señor de los Anillos. Musk, mejor conocido por realizar promesas de compra y luego retirarse cuando no tiene cómo cumplirlas, utilizó su cuenta social para asegura que “Tolkien se estaría retorciendo en su tumba”, hablando del estreno de la serie.

¿Por qué razón Musk decidió atacar la serie de El Señor de los anillos? La cuenta de Twitter del CEO de Tesla es, a menudo, una suerte de mensajes sin mayor contexto que él buscando provocar al público detrás de una reacción (porque al parecer el ser el hombre más rico del planeta no te da para hacer nada más). Por fortuna Musk decidió expandir en su comentario.

La respuesta corta es que Musk encuentra un problema que los hombres en el show sean cobardes o cretinos. Y que Galadriel (literalmente descrita por el mismo Tolkien como la elfa más respetada de la Tierra Media) sea valiente y amable.

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice.

Si algo Musk se une a las voces que han decidido hacer review bombing al show de Amazon. Por supuesto, las personas que están atacando el show parecen estar enfocadas principalmente en cómo la adaptación no es muy fiel al material original (la mitología y libros de Tolkien). Los argumentos van desde la motivación de ciertos personajes… hasta la queja de que existan elfos y personas afroamericanas en la Tierra Media y el universo claramente ario de Tolkien… difícil saber en cuál de los dos bandos está Musk.

Con algo de suerte Amazon no tendrá que lidiar con una nueva tanda de trolls, inspirados por Musk. La plataforma ya tomó la determinación de retrasar las reseñas del show las primeras 72 horas después del estreno de cada capítulo.

Si podemos sacar algo bueno de todo esto, quizás sea la respuesta de Neil Gaiman, autor de The Sandman, a Musk.

Elon Musk doesn’t come to me for advice on how to fail to buy Twitter, and I don’t go to him for film, TV or literature criticism. https://t.co/WpyXhQlqIh

