No, Elon Musk no tiene planes de comprar el Manchester United

Curioso que Elon Musk se haya retirado de su compra de Twitter acusando a la compañía de presentar datos falsos sobre su número de bots, pero el mayor troll en la red social es el mismo Musk.

Como parte de uno de los (acostumbrados) hilos de Musk sin mayor motivo que el causar reacciones, el CEO de Tesla anunció en su perfil de Twitter tenía la intención de comprar el Manchester United.

To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party!

— Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2022