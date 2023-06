El live action de ‘Cómo Entrenar a tu Dragón’ elije a sus protagonistas… y los fans están molestos

Pueden parar si sienten que han escuchado esta conversación en los últimos años: un live action ha seleccionado a los protagonistas para su película y los elegidos tienen molestos a algunos fans que acusan al estudio de ‘inclusión forzada’. El caso más reciente es el de ‘Cómo Entrenar a tu Dragón’.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Deadline se ha seleccionado a Mason Thames para interpretar a Hipo. El actor no ha tenido muchas apariciones en proyectos importantes además de The Black Phone, la película de terror del director del director Scott Derrickson que tenía como premisa un chico secuestrado por un asesino serial que logra comunicarse con alguien en el exterior utilizando un teléfono negro y los fantasmas de sus anteriores víctimas.

Puede sonar un poco más el rostro de Nico Parker. La joven actriz ganó mucho reconocimiento por su rol como Sarah, la hija de Joel en la adaptación de HBO Max de ‘The Last of Us’. Aunque su personaje solo aparece en el primer episodio (con cameos pequeños en otros capítulos) para muchos Parker dejó una huella imposible de olvidar y que cimentó el impacto final que tendría el show.

El problema está, como es normal en una parte de los fans de las películas animadas que están molestos con la elección de ambos actores (particularmente de Parker) al quejarse por que no se parecen o sus personajes o porque no tiene sentido que una chica morena sea una ‘nórdica’.

La discusión recuerda los puntos más bajos de todo el debate sobre el ‘cambio’ o ‘reemplazo’ de raza en las adaptaciones de otras películas y productos a la pantalla grande. En el caso del live Action de Cómo Entrenar a tu Dragón el argumento de muchos es que Hollywood está ‘nuevamente’ incluyendo talento de razas que no corresponden a la trama o escenario histórico de los eventos.

Es un debate que recuerda algunas producciones recientes como es la película de ‘La Sirenita’. Incluso cuando la cinta ha recibido calificaciones positivas e incluso tiene una justificación para el hecho de que Ariel sea morena, para muchos el cambio es sólo otro síntoma más ‘Hollywood siendo woke’. Lo mismo ha ocurrido con nuevas adaptaciones de ‘El Señor de los Anillos’ que ha elegido poner a actores afro como elfos, con la resistencia de ciertos grupos de fans.

No son muchos los detalles que se conocen sobre la película de ‘Cómo Entrenar a tu Dragón’, pero se espera que tenga un tono mucho menos familiar que la trilogía de Dreamworks y que busque ser un poco más realista.

La primera película de Cómo Entrenar a tu Dragón (2010) fue muy bien recibida por la crítica y terminó por recaudar cerca de 500 millones de dólares a nivel mundial. De hecho, las tres películas de la franquicia fueron eventualmente nominadas a los Premios Óscar en la categoría de mejor película animada (aunque nunca ganaron el premio). El éxito fue tal que incluso expandió su historia y universo con un par de historias para TV (disponibles en Netflix) y está trabajando en una nueva serie animada para streaming.

