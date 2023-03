‘The Last of Us’ dividirá la historia del segundo juego en, al menos, dos temporadas

¿Y ahora qué hay para ver los domingos en las noches? The Last of Us emitió su capítulo final el pasado 12 de marzo, adaptando la gran mayoría de eventos del primer juego. Ahora que estamos con la tusa de terminar un nuevo show la pregunta es qué podemos esperar de la serie cuando regrese. Y gracias a unas entrevistas con los creadores del show tenemos buenas noticias para los fans de los juegos: habrá más de una segunda temporada de The Last of Us.

Considerando que la temporada más reciente está dedicada a cubrir los eventos del primer juego y toma pocos desvíos de su historia, la mayoría de los fans se preguntaban si algo similar ocurriría con la temporada 2. Pero en una entrevista para GQ Magazine Neil Druckmann y Craig Mazin, co creadores de la serie de HBO, confirmaron que el plan es dedicar al menos dos temporadas a la historia de ‘The Last of Us: Parte 2’.

«Han notado correctamente que no diremos cuántas (temporadas)”, respondió Mazin cuando se le preguntó si estábamos hablando de dos o tres temporadas adicionales. “Pero decir que son más de una es correcto».

No sorprende la decisión considerando la extensión de la historia de ‘The Last of Us: Parte 2’. Una de las maneras en las que la adaptación más reciente consiguió contar todo el juego en tan solo nueve episodios fue al omitir muchas de las secciones de acción y en vez de eso enfocarse en los eventos por fuera de tiroteos o encuentros con infectados. Pero con el segundo juego hay un reto adicional y es que está contado a través de más de una perspectiva y constantemente tiene saltos en el tiempo. De hecho, una de las predicciones de muchos es que la segunda temporada puede terminar en ‘cierto momento’ del videojuego en el que el que se cambia al personaje que controlas (y estamos siendo deliberadamente imprecisos, para evitar spoilers).

Mazin y Druckmann también han confirmado que la segunda temporada del show se tomará nuevas libertades y realizará cambios a ‘The Last of Us: Parte 2’.

“Algunas de las cosas que más me emocionan (de la segunda temporada) son ​​los cambios que hemos discutido y ver que la historia cobra vida nuevamente en esta otra versión. Y creo que es emocionante porque se apoya en esos sentimientos que tenías del juego, realmente en gran medida y de una manera nueva”, aseguró Druckmann.

Algunas de las cosas que los co creadores del show han asegurado es que la segunda temporada dedicará más tiempo a explorar la relación entre la relación de Joel y Ellie. Eso sí, Druckmann afirmó que la reacción negativa de algunos fans frente al juego no afectará la manera en la que quiere contar la historia en las próximas temporadas del show. Esto significa que algunos de los puntos más ‘polémicos’ de ‘The Last of Us: Parte 2’ seguramente permanecerán… para gusto o molestia de algunos.

Puedes ver el episodio final de The Last of Us en HBO Max.

Imágenes: HBO Max