El cameo secreto que ‘quizás’ te perdiste en el último capítulo de ‘The Last of Us’

A continuación daremos spoilers de The Last of Us.

El episodio final de The Last of Us estuvo lleno de referencias al videojuego y momentos que los fans estaban esperando desde el primer capítulo. Pero puede que incluso los ojos más entrenados se hayan perdido de un cameo sorpresa que apareció en el show: Laura Bailey está escondida en el episodio y, el papel que interpreta tiene bastantes significados ocultos.

En el capítulo final,, después de llegar a su destino, Joel (Pedro Pascal) se entera de que la única manera de poder extraer una cura de Ellie (Bella Ramsey) es extrayendo su cerebro y utilizando el hongo en su cabeza para replicar su inmunidad. Para evitarlo comienza una matanza en el hospital, matando no solo a aquellos que lo atacan, sino incluso a otros que se rinden en el camino. Al final llega a la sala de operación y le dispara al médico para luego amenazar a las dos enfermeras que lo acompañaban.

Y resulta que Laura Bailey era, precisamente, una de las enfermeras.

¿Quién es Laura Bailey y por qué es tan importante este cameo?

Lo primero es que en el juego original Laura Bailey le prestó su voz a una de las enfermeras en esta misma escena. Esto significa que la actriz está interpretando de nuevo al mismo personaje que en los videojuegos.

Pero, más importante, Bailey es también la persona que interpreta a Abby en ‘The Last of Us: Parte 2’. Este personaje en el segundo juego es la precisamente la hija del médico que asesina Joel y que luego va en busca de venganza por la muerte de su padre. Así, es poético que la actriz esté de regreso precisamente en esta escena… y evitamos decir más porque incluso con la advertencia de spoiler creemos que es mejor no revelar más detalles.

“(Laura Blaley) dijo: ‘¡Vamos! Déjame hacerlo. Déjame estar en el programa”, aseguró Cragi Mazin, uno de los showrunner de la serie, durante una conferencia de prensa virtual con Neil Druckmann. «Dijimos, ‘Te amamos. ¡Por supuesto!».

Ni Druckmann ni Mazin están dispuestos a revelar cuál de las dos enfermeras era la que interpretó Bailey. También aseguraron que tienen planes para que ella regrese en un rol mucho más importante en la segunda temporada de manera similar a como lo hicieron Ashley Johnson (que interpretó a la madre de Ellie en el capítulo final), Troy Baker (uno de los seguidores de David) y Jeffrey Pierce (el lugarteniente que es destrozado por un Bloater en el episodio 5).

Puedes ver el episodio final de The Last of Us en HBO Max.

Imágenes: HBO Max