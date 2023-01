¿Es necesario jugar ‘The Last of Us’ antes de ver la serie?

Este fin de semana HBO Max inició su 2023 con el estreno de una de las series más esperadas del año: la adaptación de ‘The Last of Us’. Si medimos su éxito por las primeras reseñas y los comentarios en redes sociales, estamos frente a un nuevo éxito para HBO. Y lo curioso es que el nuevo programa parece atraer no solo a los fans del videojuego, sino también a muchas personas que no han tocado un control de PlayStation en años.

Así que con esta nueva ola de popularidad una de las preguntas que estamos viendo a menudo en redes sociales es ¿’Debería jugar The Last of Us antes de ver la nueva serie’?

La respuesta corta es no. La respuesta larga también es no, pero con algunos argumentos de por medio.

The Last of Us es una adaptación bastante fiel

La primera razón es sencilla. Al menos lo que hemos visto de la serie es que se trata de una adaptación bastante fiel de los eventos y personajes en el juego. Es posible que esto cambie en el futuro y que conforme la historia avance veamos las primeras desviaciones en personajes e historia. De hecho, por ciertos comentarios que ha realizado el creador del show sabemos que la adaptación para TV será mucho menos sangrienta que los videojuegos. Pero en lo que a historia respecta no parece que vayas a perder mucho.

Es posible que te adelantes a la segunda temporada

Otra cosa a tener presente es que siempre es posible que la primera temporada de The Last of Us no vaya a cubrir todos los eventos del primer juego. Sabemos que la serie está programada para nueve episodios y vimos que el capítulo inicial de más de una hora apenas inició el viaje de Ellie, Joe y Tess.

Lo que esto significa es que la primera temporada puede (y, de hecho, es muy probable) solo cubra la mitad de los eventos en el juego. Esto lo puede hacer al extender tramas o personajes cuya presentación se realizó en el juego a través de coleccionables o texto. La serie también debe compensar por todas las secciones de acción que, seguramente, no entrarán dentro del show.

Así que jugar ‘The Last of Us’ puede terminar por ser contraproducente si no quieres terminar esperando un año con spoilers del show.

El juego puede no ser la experiencia ideal para ti

Este es quizás, el punto más importante: solo porque te haya gustado el primer capítulo de The Last of Us no significa que tendrás la misma empatía con el juego.

A menudo muchas personas olvidan que los videojuegos y la televisión son dos experiencias para contar historias completamente diferentes. Es la razón por la que muchas de las adaptaciones fallan y es también el principal motivo por el que deberías pensar dos veces antes de invertir en alguna de las versiones remasterizadas del juego.

Incluso si los eventos o personajes son similares, la manera en la que experimentas la historia en el juego de The Last of Us es diferente. Por ejemplo: ¿eres de las personas que suelen disfrutar los juegos de acción o más bien usas la PS4 para juegos cooperativos o de deportes? ¿Tienes el tiempo o la curiosidad para buscar huevos de pascua y completar cada misión secundaria? ¿Tienes la tolerancia para el fracaso y quizás pasar una hora entera en un nivel?

Si la respuesta a lo anterior es no, no hay nada de malo. Solo significa que quizás termines por enfocarte en lo malo de The Last of Us o incluso crear una opinión basada en tu experiencia con el juego, en vez de la calidad de la serie.

Imágenes: HBO Max