El Show de The Last of Us tendrá una diferencia importante con los videojuegos

Si estás haciendo las cuentas de qué servicio cortar el próximo año, quizás uno que debas considerar es HBO Max. La razón es que el próximo año es cuando finalmente aterriza la adaptación de The Last of Us en el servicio de streaming y, si los tráileres son fieles al producto final del show… entonces estamos frente a uno de los shows imperdibles de 2023.

Sin embargo, los fans de los videojuegos quizás deban llegar preparados para encontrarse con una diferencia importante entre la adaptación y los videojuegos: una reducción importante en la violencia.

Durante una entrevista para la revista SFX, Neil Druckmann (creador del juego y uno de los showrunners de la adaptación para HBO Max) reveló que uno de los cambios más importantes que deberías esperar es que la versión para TV tenga un tono mucho más ligero en lo que a la violencia y la sangre respecta.

“Necesitamos cierta cantidad de acción, o violencia, que podamos usar como mecánica para que puedas conectarte con Joel y entrar en un estado de flujo. Entonces realmente sentirás que estás conectado con este avatar en pantalla y estás viendo el mundo a través de sus ojos. Pero eso no existe en un medio pasivo. Una de las cosas que me encantó escuchar de Craig Mazin y HBO desde el principio fue: ‘Eliminemos toda la violencia excepto la más esencial’. Eso permitió que la violencia tuviera aún más impacto que en el juego, porque cuando sigues mostrando la amenaza y estás viendo la reacción de la gente ante una amenaza, eso la hace más aterradora. Y cuando revelamos a los infectados y los Clickers, puedes ver qué derribó a la humanidad y por qué todos están tan asustados”.

Este cambio puede desanimar a muchos. Después de todo, la violencia es algo que parece fundamental en el ADN de una historia como lo es The Last Us. Es uno de los elementos que marca esta distopía con monstruos capaces de las ejecuciones más brutales o los grupos que se muestran hostiles ante las personas extrañas. De hecho, es probable que para muchos la división entre las escenas más memorables de la serie esté entre los momentos emotivos, pero también aquellos más violentos.

La buena noticia es que HBO y los creadores del show tomaron la decisión de solo eliminar las escenas que consideraban ‘innecesarias’. Así que muchos de los momentos más impactantes del primer juego deberían permanecer dentro de la adaptación. Sin embargo, no deja de sorprender la decisión de alejarse de este tono oscuro y violento. Sería comprensible en cualquier otra plataforma, pero HBO Max en particular ha abrazado el espíritu violento y salvaje de sus productos más populares como Game of Thrones o Peacemaker.

The Last of Us se estrena el próximo 15 de enero, de manera exclusiva en HBO Max.

Imágenes: HBO Max