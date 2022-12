The Last of Us 3 ya estaría siendo desarrollado por Naughty Dog

El multijugador ambientado en The Last of Us estaría desarrollando la parte 3 de la saga del videojuego; esto, según un ‘insider’ confiable en la industria del cine y la televisión.



Al parecer, la desarrolladora estadounidense de videojuegos Naughty Dog adelanta varios proyectos. Después de lanzar The Last of Us Parte I en PS5 y en PC para el 3 de marzo de 2023, el equipo trabaja en el multijugador conocido como Facciones 2 y lo próximo del director Neil Druckmann; en teoría un nuevo Uncharted.

La más reciente revelación hecha por la cuenta ViewerAnon (@ViewerAnon) asegura que este juego a cargo de Druckmann será The Last of Us Parte 3. En agosto, a la par con el anuncio del remake del primer The Last of Us, Druckmann comentó que pese a ser el copresidente del estudio de Sony, sigue haciendo juegos y no ha dejado su trabajo diario.

«Es un poco pronto para hablar de ello. Quizá si alguien de PlayStation quiere filtrarlo, podríamos hablar de ello ahora. Si no, nos lo ahorraremos. Lo guardaremos para otro Summer Game Fest», aclaró el también escritor y guionista.

If I don’t get a screener link to THE LAST OF US in ten minutes I’m gonna have to drop a scoop. It’s not blackmail, I’d just be too busy watching to tweet — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

El insider ViewerAnon ha comentado que The Last of Us Parte 3, está actualmente en producción por parte de Naughty Dog. También aclara que Uncharted es un desarrollo de otro estudio, Facciones 2 llegará antes que Parte 3, y que «no está seguro» de una licencia original en el equipo.

UNCHARTED will be handled by another studio, FACTIONS is coming first, not sure on the new IP. — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022



ViewerAnon no es una cuenta conocida por filtrar noticias de videojuegos, como él mismo reconoce ante las preguntas de usuarios, pero sí se considera muy fiable en las filtraciones de películas y series, incluyendo el anunció ‘The Last of Us’ por HBO.

«Los videojuegos no son mi industria principal pero básicamente conozco gente divertida», recordando que filtró el papel de Ashley Johnson (Ellie en los juegos) como Anna en la adaptación de HBO, y que fue el primero que mencionó la existencia de Crash Bandicoot 4.

Recordemos que el 8 de diciembre se anunció la fecha de lanzamiento en PC de The Last of Us Parte 1 para el 3 de marzo de 2023 y el estreno del tráiler: el viaje de Joel y Ellie.

The Last of Us Parte 2 se lanzó en PlayStation 4 en 2020. En 2021 Naughty Dog admitió que se había hablado sobre un tercer juego, pero que en ese momento no estaba en desarrollo.

The Last of Us es un videojuego de terror, acción y aventura desarrollado por Sony Computer Entertainment para las consolas PlayStation. La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

Su desarrollo comenzó en 2009 por parte de Bruce Straley y Neil Druckmann, poco después del lanzamiento del anterior juego de Naughty Dog, Uncharted 2: El reino de los ladrones. ​Su narrativa está dada por el vínculo entre sus protagonistas interpretados por Troy Baker y Ashley Johnson. Algunas de las influencias que permitieron establecer ciertos conceptos incluyen los libros ‘La carretera’, ‘El mundo sin nosotros’ y ‘City of Thieves’, así como las películas ‘No Country for Old Men’ y ‘Gravity’.