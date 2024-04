Xbox presentó una versión especial de la Series X inspirada en ‘X-Men 97’ ¡Y así puedes ganarla!

Vivimos en esa época rara del año en la que estamos más emocionados por los miércoles que por los viernes. El motivo es ‘X-Men 97’ que ha desafiado todas nuestras expectativas y nos ha entregado una de las mejores adaptaciones animadas que hemos visto en mucho tiempo. Pero siempre puedes llevar tu amor por los mutantes un paso extra con una de las Xbox más bellas que hemos visto: una Xbox Series X inspirada en los cómics y la serie animada.

Hay buenas y malas la noticia (y como estamos en Latinoamérica, comencemos por las malas): se trata de una versión limitada y, por desgracia, la compañía no ha compartido algún indicio de que tiene la intención de ofrecerla a través de sus canales de venta. Pero Xbox cree, al igual que el Profesor X, que todos merecemos las mismas oportunidades y ofrecerá esta Xbox Series X de ‘X-Men 97’ a través de un concurso. ¡Y la mayoría de países de Latinoamérica también pueden participar!

La consola será entregada a través de un concurso que se realizará en redes sociales con una sola actividad que tendrá un único ganador. Para poder participar tienes hasta el próximo 20 de mayo para retuitear este mensaje, junto con el hashtag #Xbox97Sweepstakes.

También debes seguir la cuenta de Xbox (@Xbox) en la plataforma de Elon Musk. Para que puedas participar tu perfil de Twitter/X debe ser público y la republicación debe ser sin modificar el enlace original. Siete días después de la fecha límite la persona ganadora será escogida y 15 días después se le informará a esta persona a través de un DM en su perfil que es el ganador.

También es importante que verifiques en este enlace si tu país es parte de las regiones seleccionadas para participar (ya hicimos la revisión y Colombia está dentro de la lista).

An Xbox with an X-Gene?!

Follow & RT with #Xbox97Sweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & controller combo, plus an extra controller, inspired by Marvel Animation’s #XMen97, now streaming on @DisneyPlus.

18+. Ends 5/20/24. Rules: https://t.co/8CYN8Hg2lG pic.twitter.com/4k1FXahoUN

— Xbox (@Xbox) April 23, 2024