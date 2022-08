HBO Max nos dio el primer teaser de ‘The Last of Us’ de la manera menos esperada

The Last of Us es una de las series más esperadas de HBO Max el próximo año y ya tenemos un primer vistazo del show.

Aunque HBO Max en los últimos meses ha sido… un absoluto desastre, todavía hay algunas razones para no cancelar el servicio. La mayoría son la promesa de shows que nos morimos por ver y que al parecer el servicio no tiene pensado cancelar (es HBO Max, así que sus prioridades son un misterio para nosotros). Uno de estos proyectos es la serie de tipo live action de The Last of Us.

Esta semana, durante el teaser de la nueva temporada de proyectos, HBO Max con el sigilo de un sobreviviente presentó el primer teaser de la serie, así como el primer vistazo Pedro Pascal (The Mandalorian) como Joel, así como Bella Ramsey (Game of Thrones, Hilda) como Ellie. Puedes ver el primer teaser de The Last of Us al inicio de este artículo.

El adelanto incluso nos da un vistazo a Bill, interpretado por Nick Offerman (Parks and Recreations). En el primer juego Bill era un sobreviviente que se había autoproclamado ‘dueño de la cuidad de Lincoln’. Usando sus habilidades mecánicas terminó por crear una serie de trampas y barricadas que no solo lo protegían de los infectados, sino también de otros humanos. El juego establece una alianza entre Bill y Joel debido a que el primero le ‘debía muchos favores’, así que podemos suponer que el show presentará un arco similar al personaje.

El adelanto además nos presenta varias tomas que nos recuerdan a The Last of Us en la mejor de las maneras. Desde tomas panorámicas que muestran la belleza de este mundo abandonado, vacío y letal, hasta escena de acción con poca luz y temor por los ruidos de aquellos que no se ve.

El hecho de que HBO Max haya presentado el primer vistazo al show a través de este teaser también podría indicar que no estamos muy lejos recibir un primer adelanto en forma, así como una fecha de estreno. Por ahora el show solo tiene una ventana de salida para 2023, sin que sepamos mucho más de cuánto debemos esperar para verlo.

Imágenes: Capturas de pantalla ENTER.CO