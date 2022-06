The Last of Us tendrá un remake para la PlayStation

Hacemos la anotación de que el tráiler filtrado fue removido y es posible que el adelanto que insertamos en este artículo también sea eliminado en los próximos días, hasta que Sony haga el anuncio oficial.

No creemos que nadie lo pidiera… y sin duda hay otras cosas que estamos esperando de Naughty Dog. Pero justo antes del Summer Gamer Fest se ha filtrado un tráiler de anuncio para un remake de The Last of Us para la PS5.

El tráiler no entrega muchos detalles del juego y, de hecho, fue removido poco después de su filtración, así como la información sobre el juego en el sitio de PlayStation. El juego ahora recibe un nuevo nombre con ‘The Last of Us: Parte 1’ siento su título. Un cambio que no significa que el remake venga en varias partes, sino que está hecho para ajustar la marca con la secuela de 2020.

La descripción del remake lee lo siguiente:

“Disfruta de una revisión total de la experiencia original, fielmente reproducida, pero incorporando una jugabilidad modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas. Además, siéntete inmerso con efectos mejorados y exploración y combate mejorados”.

El remake de The Last of Us sigue la tendencia de los últimos juegos de Sony y estará disponible para la PS5 y PC. Mala suerte si quieres disfrutar los gráficos mejorados en la PS4 Pro. Las mejoras que podemos observar en el adelanto es la resolución 4K (junto con la modernización visual) y la promesa de 60fps. En temas de contenido, The Last of Us: Parte 1 también incluirá la expansión ‘The Last of Us: Left Behind’. Este contenido adicional sirve como una precuela y cuenta un poco de la vida de Ellie antes de conocer a Joel.

El juego tendrá un costo de 69 dólares. El lanzamiento de la versión para PS5 será en septiembre 2 de2022, sin una fecha para la versión de PC (que aparece listada como en desarrollo). El tráiler parece confirmar más de un año de rumores que apuntaban a que el próximo juego de la franquicia sería un remake de la primera entrada.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: Naughty Dog