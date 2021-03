Confinado: la serie de ‘The Last of Us’ adaptará el primer videojuego

Neil Druckman le dijo a los fans no deberían esperar una reconstrucción exacta de 'The Last of Us', sino traducir su historia a la TV de la mejor manera.

HBO tiene muchos proyectos en camino (una buena cantidad dedicados a ‘Game of Thrones’). Pero uno de los más esperados por los fans de los videojuegos es la adaptación de ‘The Last of Us’. Recientemente descubrimos quiénes serán los actores que interpretarán las versiones de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), con lo que se confirmó que la adaptación no contaría una historia 100% original.

Iniciando la semana, Neil Druckman (director del primer y segundo juego) que también es productor ejecutivo de la serie de ‘The Last of Us’ confirmó en una entrevista para IGN que la primera temporada buscará adaptar el primer juego.

“Hablamos (con HBO) extensamente de que la temporada 1 del programa será el primer juego. En cuanto a las cosas superficiales, ¿debería [un personaje] usar la misma camisa a cuadros o la misma camisa roja? Pueden aparecer o no en él, eso es menos importante para nosotros que conocer el núcleo de quiénes son estas personas y el núcleo de su viaje”.

Lo que Druckman quiere decir es que los fans no deberían esperar una reconstrucción exacta del videojuego. Para el equipo la prioridad no es tanto traer una versión idéntica del título, sino traducir su historia a la TV de la mejor manera. Algo que ha probado ser más difícil de lo que se cree, en especial cuándo se trata de adaptaciones de videojuegos para la pantalla chica. Por ejemplo, está el hecho de cómo la historia puede traducir la tensión de atravesar zonas infestadas de Clickers. Sin tantos de estos momentos ¿Cómo puede la serie para televisión extender su historia y ampliar sus temas?

La serie de ‘The Last of Us 2’ llega en un momento de tensión para la franquicia. El segundo juego fue altamente divisivo. Aunque algunas de las críticas se limitan a la decisión de presentar a Ellie como gay o por el personaje de Abby por fuera de los roles normales, otros fans de manera honesta se encontraban molestas por ciertas decisiones en la historia que se tomaron. Quizás la serie de HBO sirva para parchar estas rencillas.

Por ahora, no hay fecha para la salida de la serie de ‘The Last of Us’ en HBO.

Imágenes: HBO