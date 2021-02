La serie de ‘The Last of of Us’ de HBO ya tiene sus protagonistas

En cuestión de horas, anoche medios internacionales confirmaron que HBO ya había seleccionado a los actores que llevarán a la pantalla chica la adaptación de ‘The Last of Us’. Considerando que Ellie y Joel son el motor de la historia, se trataba de una decisión bastante importante. Nos complace informar que los actores seleccionados no pueden ser más perfectos.

Empecemos por el rol de Ellie que será interpretado por Bella Ramsey. Los fanáticos de ‘Game of Thrones’ de inmediato la reconocerán. Ramsey interpretó al personaje secundario de Lady Mormont, la única sobreviviente de su casa que, siendo una niña, demostró mucho más valor que la mayoría de lords. Considerando la personalidad de Ellie, la elección no podría ser más acertada.

Luego está su compañero, que en este caso no es nadie más que Pedro Pascal. Aunque las presentaciones a estas alturas parecen innecesarias, Pascal se ha convertido en algo así como la estrella geek de los últimos años, participando también en ‘Game of Thrones’ y recientemente como el protagonista de ‘The Mandalorian’. Pero, además de esto, también ha participado en ‘Narcos’, ‘La Mujer Maravilla 1982’ y ‘Kingsman: The Golden Circle’. Pascal tendrá el rol de Joel y, viendo lo que ha hecho, es claro que le sienta de maravilla el papel del ‘mercenario’ que termina encontrando en alguien a quien proteger algo de humanidad.

La elección de los papeles nos deja claro que la serie de HBO no planea alejarse mucho de los videojuegos. El dúo de protagonistas es clave en su historia. Todavía no sabemos si será una adaptación directa de los primeros juegos o si por el contrario buscará contar historias por fuera de ellos. Mirando la elección de actores es muy probable que se trate de la segunda, considerando la edad de Ramsey.

Por ahora no hay una fecha para la salida de la serie de ‘The Last of Us’ para HBO. La serie está siendo producida y escrita por Craig Mazin, responsable de ‘Chernobyl’.

Imágenes: HBO