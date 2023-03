La temporada 3 de The Mandalorian finalmente responde qué pasó con Cara Dune

El primer episodio de la temporada 3 de The Mandalorian se encarga de poner las cosas en orden y darnos una idea de dónde vienen y a dónde se dirigen Mando y Grogu. Para esto Din Djarin (Pedro Pascal) regresa a Navarro y se encuentra con Greef Karga (Carl Weathers) que está ayudando a revitalizar el planeta después de los eventos en las últimas dos temporadas… de hecho, Karga parece alegre por la aparición de Mando, considerando que su anterior sheriff, Cara Dune, se ha ido.

La explicación no se da en más de un par de líneas: Karga le dice a Din Djarin que en algún momento, después de que Cara Dune llevara a Moff Gideon a Navarro, ella fue reclutada por las fuerzas especiales…

Y esto es todo. Seguramente no volveremos a ver a Cara Dune y nos sorprendería incluso si se la menciona de nuevo en la franquicia. Desapareció en una de esas galaxias… muy, muy lejanas.

¿Por qué se eliminó el personaje de Cara Dune de The Mandalorian?

Originalmente es posible que el reclutamiento de Cara Dune fuera parte de la historia que se tenía planeada. Después de todo, Disney había anunciado una serie titulada ‘Rangers of the New Republic’ que seguramente la tendría a ella como protagonista y se iba a encargar de contar las historias de las fuerzas especiales buscando los remanentes del imperio y ayudando a restablecer el orden en aquellos planetas más necesitados.

Pero la salida de Cara Dune en The Mandalorian tiene más que ver con los problemas que tuvo Disney con Gina Carano, la actriz que interpretó al personaje por dos temporadas.

De manera sencilla, Carano se ha identificado como una persona de derecha desde el inicio. En 2020, cuando la segunda temporada del show se estaba estrenando, la actriz de manera pública rechazó la idea de incluir sus pronombres en la biografía de su cuenta de Twitter (una práctica que hoy es común). Aunque la actriz luego se disculpó, solo unas semanas después publicó un video en el que comparó la persecución que ella tenía por alguna de sus creencias con la misma que tuvieron los judíos durante el holocausto. La situación solo empeoró con otros videos y reportes en los que la actriz rechazaba la instrucción de usar máscaras en lugares públicos (durante la pandemia de COVID -19).

Esa misma semana Lucasfilms emitió un comunicado asegurando que Carano no estaba en esos momentos contratada por el estudio y que había planes de incluirla en proyectos a futuro con la franquicia. Una mentira a medias.

Aunque nunca se confirmó que la serie de Rangers of the New Republic fuera a ser protagonizada por Cara Dune, entrevistas y la misma sinopsis del show daban a entender que así sería. Otro elemento clave es que la serie, que había sido anunciada poco antes de 2019, ha sido olvidada y cancelada de manera silenciosa de los planes para Disney+.

The Mandalorian pudo no haber matado a Cara Dune, pero el tratamiento no es lejano a lo que otras series como ‘Two and a Half Men’ hicieron con sus estrellas cuando se volvieron muy problemáticas: sacarlas fuera de pantalla y, desde ese momento, a duras penas mencionarlas como un recuerdo.

La temporada 3 de the Mandalorian ya está disponible en Disney+.

Imágenes: Disney