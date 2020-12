Evaluación: ‘The Mandalorian’, temporada 2

En Colombia solo habíamos escuchado los rumores de ‘The Mandalorian’. Solo hasta este año, de manera legal, fue posible hacer la maratón pendiente de la que, muchos, aseguraban era la serie que había rescatado el universo de ‘Star Wars’ después de una trilogía no tan estelar. La segunda temporada tenía el objetivo de probar que esta sensación no había sido producto de la suerte o del azar. Que Disney finalmente había ajustado su fábrica de series y productos de ‘Star Wars’ para lanzar la franquicia a nuevas distancias estelares.

La segunda temporada de ‘The Mandalorian’ nos presenta al Mandaloriano (Pedro Pascal) y Baby Yoda (o Grogu, como prefieran) en búsqueda de cumplir la misión de encontrar aquel que pueda hacerse cargo de él. Esta búsqueda llevará al dúo a una serie de nuevas aventuras en las que no solo tendrán que evitar el ojo de Moff Gideon, sino que además se encontrarán con algunos personajes, leyendas y fantasmas en la historia de Star Wars.

La segunda temporada de ‘The Mandalorian’ es un plano sobre los planes que Disney+ tiene para su franquicia. En términos visuales y de dirección, la nueva tanda de capítulos excede nuestras expectativas más ambiciosas. Referencias a cintas de oriente y guiños a momentos legendarios en la trilogía original, son algunas de las cosas que nos quedan de sus paisajes en el espacio. La historia también aprovecha al máximo a sus personajes y nos entrega más momentos con los que podemos simpatizar con sus protagonistas o simplemente divertirnos con ellos. Si algo, la principal falla que podemos encontrar en esta nueva tanda de episodios está en el fan service, que parece tener como único propósito el servir de ventana para anunciar más y más series que vendrán en un futuro.

Un samurái espacial

Disney+ parece tener claro que si quiere competir con servicios como Netflix o Amazon, sus producciones para TV no pueden ser menos de lo que esperamos de un monopolio del entretenimiento como el que maneja. Desde la primera temporada ‘The Mandalorian’ ha comprobado que esta es una verdad que, esperamos, sea verdad para todas las producciones que aterricen en 2021 en ella. Pero en la nueva tanda de capítulos es una declaración que parece exaltada por la calidad en términos de dirección, composición visual, coreografía, etc.

‘The Jedi’ es el mejor ejemplo de esto. Desde los momentos iniciales en los que vemos un sable de luz emerger de la oscuridad. El escenario de este desierto con bosques petrificados que de manera clara nos manda el cerebro a las películas de vaqueros. Una referencia que no es desaprovechada al realizar una tras otra referencia a películas legendarios como el ‘Yojimbo’ de Akira Kurosawa y su homónimo en los Estadios Unidos, ‘Por un puñado de dólares’ de Sergio Leone. La impresionante batalla en la confrontación final o el duelo de vaqueros, mucho más corto, que vemos a pocos metros. Y estamos hablando de un solo capítulo (indudablemente el mejor de la segunda temporada). Hay un cuidado en esta serie que hace que verla, solo verla sin pensar en su historia, ya sea un placer para aquellos que amamos la franquicia o el género del que viene.

La segunda temporada de ‘The Mandalorian’ excede en este aspecto las expectativas. Es una pieza cinematográfica impecable (sí, incluso con el tipo de los jeans) que está a la altura de cualquiera de las películas que componen las tres trilogía de la franquicia.

Baby Yoda y compañía

Pero no solo en su aspecto visual ‘The Mandalorian’ es un ejemplo para la franquicia. Sus personajes resultan teniendo el mismo encanto que la vez pasada que los vimos. Por supuesto ‘Baby Yoda’ sigue siendo la estrella de la mayoría de los episodios en los que aparece. El estudio parece tener una habilidad especial para crear estos personajes tiernos y utilizarlos para aliviar mucho el ambiente o simplemente sacarnos una sonrisa. Más importante está su relación con el Mandaloriano. Las interacciones padre/hijo de ambos ayudan a darle un carácter, un tono e incluso un rostro a este personaje que pasa la mayoría de la temporada escondiendo su rostro detrás de un casco (aunque parece que los agentes de Pascal consiguieron que en esta ocasión tuviera la oportunidad de mostrar su cara frente a la cámara más de una vez).

Pero no solo son ellos dos. Nuevamente ‘The Mandalorian’ consigue aprovechar a sus personajes secundarios para darle algo de vida a su universo. Desde las apariciones de personajes recurrentes como ya son Cara Dune (Gina Carano) o Greef Carga (Carl Weathers) que le pregunta como buen tío a Mando si ha tratado bien al pequeño. Luego están aquellos nuevos o menores personajes en el universo de The Mandalorian que esperamos volver a ver, por ejemplo Mayfeld ( Bill Burr) que pasa de ser un personaje apenas memorable de la primera temporada, a un arco completo en la segunda (con tan solo un capítulo). The Mandalorian sabe que cada personaje, cada rostro, incluso de aquellos que no parecen tenerlo, importa en una historia de este tipo.

‘The Mandalorian’: Fanservice promocional

Un punto en el que Star Wars siempre ha tenido problemas es con el fan service. No se puede evitar que con una serie que tiene un universo lleno de personajes legendarios, historias entrecruzadas y favoritos por los fans los escritores caigan en la tentación de hacer alguna referencia que poco alimenta la historia. Es un defecto que la primera temporada evadió bastante bien, al centrarse en sus personajes principales y casi que olvidar los eventos de la trilogía. La segunda temporada, por desgracia, casi que satura algunos de sus episodios con el síndrome de ‘rostros conocidos’. De hecho, los últimos cinco episodios de la franquicia son, una tras otro, la aparición de algún personaje que tiene relación con las películas, historias animadas o algún otro producto. Es un desfile de fanservice que, en cierta manera, parece querer centrar la emoción en estas apariciones y no en la historia en la que nos deberíamos concentrar.

Es un problema, además, porque su única justificación está en promocionar los spinoffs de la serie que Disney+ traerá. La única razón por la que Ahsoka Thano o Bobba Fet están ahí es para presentarlos al público y luego anunciar que ellos también tendrán sus propias series. Para ser justo, la historia consigue justificar muy bien su aparición y necesidad en la historia de manera que nunca ser siente como un cameo promocional descarado. Pero todos sabemos que esa es la razón por la que aparecieron ahora y no en la primera temporada. Porque son parte del plan maestro de Disney+ por seguir alimentando el universo de Star Wars en su plataforma.

Te puede interesar: Fox advirtió que ‘Phantom Menace’ destruiría Star Wars

Aquí voy a decir que este es un defecto, solo en la medida de que la última temporada de ‘The Mandalorian’ se excede un poco en esto. Los fans de Marvel podrán reconocer esta estrategia de presentar un personaje como secundario, para luego darle su propio filme o integrarlo en el proyecto cinematográfico. El Fan Service nos emociona, por supuesto. Solo quisiéramos que ‘The Mandalorian’ no se olvide que la razón por la que lo vemos está en él, no en las apariciones que nos anticipan los próximos anuncios de series de Disney+.

Conclusión: 4.5 – Con la puntería de un Mandaloriano

Aquellos que claman que ‘The Mandalorian’ es quizás el mejor producto en años de ‘Star Wars’ tienen la razón. La serie entiende que no necesitamos políticas intricadas o una dependencia exagerada al pasado para disfrutar de ‘Star Wars’. Que lo único que requerimos es una historia interesante y con personajes que tengan un viaje claro, por sencillo que este sea. Que las aventuras por si solas tienen valor, cuando están empacadas con buenos personajes, fotografía espectacular y el encanto de este universo muy, muy lejano. Quizás ‘The Mandalorian’, temporada 2, merezca ser reconocida solo por el hecho de ser la única segunda parte (después de ‘El Imperio contrataca’) que no apesta.

Imágenes: Disney