‘The Mandalorian 2’ se estrenará en octubre de este año

‘The Mandalorian 2’ ya tiene una fecha para su regreso y en esta ocasión en Latinoamérica podremos entender los memes sobre baby Yoda.

La mejor serie de Disney+ ya tiene fecha para su retorno. ‘The Mandalorian 2’ no era un secreto, pues la segunda temporada fue confirmada poco después de la conclusión de su primera tanda de capítulos. Pero, hasta el momento, no se sabía cuándo regresaría. ¡Buenas noticias! pues ya tenemos una fecha. A través de una publicación en sus redes sociales se confirmó que el show se estrenará el próximo 30 de octubre.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

La fecha no podría ser mejor. Hace unos días se confirmó que Disney+ llegará el 17 de noviembre a Latinoamérica. Lo que esto significa es que nos perderemos el estreno de la segunda temporada, pero al menos en esta ocasión no tendremos que soportar los spoilers del show por mucho más tiempo.

Por ahora no hay muchos detalles que se conozcan sobre lo que podemos esperar del regreso de la serie. Por respeto a aquellos que están esperando la llegada oficial de la plataforma y han evitado la tentación de acudir a la piratería, no entregaremos detalles sobre los eventos con los que culminó la temporada. Pero lo que sí podemos anticipar es que tenemos muchas preguntas pendientes por responder y que no podemos esperar a que llegue noviembre para hacer la maratón exprés de ‘The Mandalorian 2’.

También hay algunos rumores que anticipan que la segunda temporada guarda sorpresas importantes. Por ejemplo, desde hace algún tiempo se asegura que Rosario Dawson (mejor conocida por interpretar a Claire Temple en las series de Marvel en Netflix) como la ex jedi favorita de todos: Ahsoka Tano.

En cualquier caso, el final de 2020 parece ser un buen momento para Disney+. No solo porque por fin podremos ver sus contenidos de manera legal en Colombia o por ‘The Mandalorian 2’, sino también porque se acerca el estreno de las nuevas series de Marvel para la plataforma… dándonos la dosis de Marvel que de manera urgente necesitamos en 2020.

Imágenes: Disney