Fans quieren que Lucy Lawless remplace a Gina Carano en The Mandalorian

Anoche Lucasfilms anunció que Gina Carano saldría de ‘The Mandalorian’, después de dos temporadas interpretando a Cara Dune. Para muchos la decisión pudo ser sorpresiva, pero de hecho es la respuesta a una polémica con historia. Carano ha estado en el ojo del huracán por utilizar sus redes sociales para propagar ideas con posturas como ‘anti máscaras’, comentarios transfobicos y recientemente comparar el trato que se le dio a los Judíos en la Alemania Nazi con la manera en la que se trata hoy a los republicanos en los Estados Unidos.

Aunque la salida de Carano ha provocado comentarios negativos por parte de algunos seguidores, que se han agrupado bajo el hashtag #CancelDisney+ declarando un rechazo a la ‘cultura de cancelar’, lo cierto es que The Mandalorian puede sobrevivir sin Cara Dune, o al menos la versión de la actriz. La mayoría asegura que la manera más fácil de avanzar es simplemente ‘eliminar’ el personaje y continuar con la historia sin hacer más referencia a ella. Pero algunos rumores también apuntaban a que Carano sería la estrella de una de las próximas series de Star Wars en Disney+: ‘Rangers of the New Republic’.

Así, el Internet ya está buscando su remplazo. Y, entre la lista de nombres que están sonando, uno que parece tener mucha popularidad es Lucy Lawless: mejor conocida por su rol como Xena.

La razón es que (y la mayoría de motivos tienen que ver con rumores) al parecer Lawless habría participado en la audición para el personaje. Desde que los problemas con Carano empezaron, el estudio habría considerado opciones para remplazar al personaje o a menos integrar otro que cubra su rol en la historia que están creando.

Lucy Lawless no solo es querida por los fans de la cultura pop, sino que además es una figura pública que es admirada por sus posiciones políticas. Por ejemplo, después del motín al Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero, Lawless arremetió en contra de su anterior co-estrella Kevin Sorbo, cuando este aseguró que los atacantes no eran partidarios de Trump, sino infiltrados de organizaciones de izquierda. También es una reconocida activista de los derechos ambientales, siendo parte de Greenpeace.

Lawless parece perfecta para cumplir el mismo rol que tenía Cara Dune en el universo de Disney. Es una actriz talentosa y que encaja a la perfección con el rol de ‘mujer ruda’. Aunque no ha tenido un papel tan grande como en Xena en los últimos años, no ha estado lejos de la pantalla chica o grande, con participaciones menores en shows de TV e incluso trabajos de voz. De nuevo, la idea parece estar apoyada por los fans, que han mencionado su nombre de manera frecuente al buscar un remplazo.

Instead of #canceldisneyplus, can they just cast Lucy Lawless as Cara Dune and pretend it was her the whole time? pic.twitter.com/sOvrouGv05 — Severed Sons ❄️ A D&D Podcast (@SeveredSonsDnD) February 11, 2021

Por ahora, Disney no ha confirmado cómo planea continuar con el personaje de Cara Dune. Es un hecho que ‘The Mandalorian 3’ y ‘Rangers of the New Republic’ llegarán a Disney+, así que pronto deberíamos recibir una actualización y, con algo de suerte, la confirmación de que Xena ahora hace parte del universo de Star Wars.

Imágenes: Montaje ENTER.CO