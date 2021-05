‘Star Wars: Rangers of the New Republic’ ya no estaría en desarrollo

Una serie menos para el multiverse de ‘Star Wars’. Reportes aseguran que la serie de ‘Rangers of the New Republic’ ya no estaría en desarrollo. La primicia, que llega cortesía de Variety, asegura que este spinoff de ‘The Mandalorian’ habría sido en puesta indefinida. El artículo no confirma el motivo de esta pausa.

Pero, parece clara la razón por la que por ahora que se ha puesto pausa o incluso cancelación a ‘Rangers of the New Republic’ está en la salida de Gina Carano de la franquicia. La actriz dio vida a Cara Dune, la anterior soldado rebelde que se une a Mando en su búsqueda originalmente por escapar de los perseguidores de Grogu. El personaje fue bastante popular e, incluso, motivó las charlas sobre un spinoff que estaría centrado en el personaje. Esta serie, en teoría, iba a ser ‘Rangers of the New Republic’.

Pero la actriz este año fue despedida del show. La razón estuvo en una publicación en la que comparó las normas para el uso de máscaras con la persecución a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El comentario antisemita se juntó con otras publicaciones que había hecho, forzando a Disney a terminar su relación con la actriz y dejar las dudas de su el personaje de Dune sería interpretado por una nueva actriz.

El aplazamiento indefinido tiene varias interpretaciones. La más obvia es que el estudio puede no haber decidido qué hacer con el personaje de Dune. La opción de cambiar a la actriz parece descartada, al menos si seguimos la tendencia de los últimos años con Disney y Lucasfilms. La otra opción sería realizar la serie, pero esto supondría el presentar un nuevo personaje que ocupe el mismo lugar que tenía Dune. En última instancia no podemos descartar que el proyecto haya sido descartado por completo.

Por supuesto, Lucasfilms tiene proyectos de sobra en Disney+. Está la serie de Ahsoka Thano, así como el show enfocado en Boba Fett, la serie de Obi Wan o el show de ‘Andor’ que es una precuela de ‘Rogue One’.

Imágenes: Disney